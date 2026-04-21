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Horóscopo de hoy para Aries del 21 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Aries. Conoce las predicciones astrológicas del 21 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Aries

(03/21 – 04/19)

Es un buen momento para descomprimir, salir un poco de lo habitual y permitirte moverte con más libertad. Paseos, pequeñas escapadas o incluso aprender algo nuevo puede ayudarte a distenderte. A veces, un cambio simple abre nuevas perspectivas. Anímate a mirar distinto.

Horóscopo de amor para Aries

Tienes una gran oportunidad ya sea para remodelar tu relación o hacer nuevas conexiones. Sin embargo consideras con cuidado que quieres que sea el resultado antes de involucrar a tu socio actual. Es importante que compartas tus sentimientos con ellos y les expliques tu motivación para que entiendan cualquier cambio.

Horóscopo de dinero para Aries

¿Necesitas dinero para invertir en nuevos proyectos? Sigue adelante con tus planes, porque las circunstancias son favorables. Los amigos que te dan consejos están siendo honestos contigo la mayor parte del tiempo. Si quieres comprar algo puedes hacerlo ahora. Haras la elección adecuada, no te dejes engañar por el vendedor.

Horóscopo de sexo paraAries

Tú no sientes el sexo por el impulso del momento. Se ha vuelto rutina y los rapiditos ya no te interesan. Prefieres tomarte tu tiempo. Pasar horas románticas con tu pareja rodeado por la música adecuada y aceites aromáticos. Mandar un mensaje y después usar tu propio cuerpo para extasiar a tu pareja. Mientras más tiempo tomes mayor excitación existe.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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