Horóscopo de hoy para Leo del 21 abril de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 21 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Los cuerpos celestes promoverán los gestos solidarios, caritativos y altruistas con tu comunidad. Recuerda que siempre hay alguien que puede beneficiarse de algo que para ti ha dejado de ser imprescindible, incluso a través de trueques. Notarás que formas parte de una red fraternal.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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