Horóscopo de hoy para Leo del 21 abril de 2026

Los cuerpos celestes promoverán los gestos solidarios, caritativos y altruistas con tu comunidad. Recuerda que siempre hay alguien que puede beneficiarse de algo que para ti ha dejado de ser imprescindible, incluso a través de trueques. Notarás que formas parte de una red fraternal.

Horóscopo de amor para Leo Antes de decidir cómo quieres que sea tu vida privada, incluyes a tu pareja en tus deliberaciones y obtienes sugerencias valiosas sobre los asuntos importantes que tienes que discutir respecto a su futuro juntos y las decisiones que ambos necesitan aclarar que son necesarias para la realización de sus planes.

Horóscopo de dinero para Leo Como no puedes saber lo que encierra el futuro y ya que las cosas pueden cambiar rápidamente, prepárate a ser flexible incluso en las cuestiones financieras.Si haces una inversión o una adquisición mayor en este momento puedes sufrir algunas consecuencias desagradables Si te dan este consejo, permanece escéptico y toma tiempo para considerarlo ya que la información que te den puede no ser la mejor.