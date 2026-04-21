La temporada de Tauro 2026 puede provocar cambios drásticos en 4 signos

La temporada de Tauro 2026, que se extiende del 19 de abril al 20 de mayo, promete sacudir profundamente a ciertos signos del zodiaco.

En especial, los signos de modalidad fija —Tauro, Leo, Escorpio y Acuario— serán los más impactados por esta etapa astrológica cargada de transformación, intensidad emocional y oportunidades de crecimiento.

La astróloga Lisa Stardust detalló en un reporte para Today.com cómo este periodo del Sol en Tauro invita a conectar con lo sensorial, lo estable y lo tangible.

La presencia de Plutón en Acuario puede intensificar los conflictos de poder, los celos y las tensiones en vínculos personales y profesionales.

A esto se suma la luna llena en Escorpio del 1 de mayo, que eleva las emociones a su punto máximo, obligando a enfrentar verdades ocultas.

Mercurio inicia su tránsito en Aries aportando impulsividad en la comunicación, pero al moverse hacia Géminis permite mayor claridad y fluidez.

Por su parte, Venus transita de Tauro a Cáncer, suavizando el ambiente emocional y favoreciendo la expresión de sentimientos.

Uno de los eventos más importantes es la entrada de Urano en Géminis el 25 de abril, marcando el inicio de un ciclo de siete años enfocado en la innovación, el cambio mental y la evolución en la forma de comunicarnos.

La luna nueva en Tauro el 16 de mayo representa un punto de reinicio, ideal para sembrar intenciones relacionadas con el amor, la creatividad y la estabilidad material.

Los 4 signos más afectados por la energía de Tauro 2026

1. Tauro

Para Tauro, esta temporada marca un punto de inflexión. Como protagonista del ciclo, experimentará cambios internos profundos.

Situaciones que han sido evitadas saldrán a la superficie, obligando a enfrentar realidades incómodas.

Aunque puede haber momentos de introspección y necesidad de aislamiento, también será una etapa clave para fortalecer vínculos cercanos.

Actuar con empatía y responsabilidad emocional será esencial para aprovechar este periodo.

2. Escorpio

Escorpio vivirá una etapa cargada de emociones intensas en el ámbito de las relaciones.

El deseo de conexión será más fuerte que nunca, pero también aumentará la posibilidad de conflictos y malentendidos.

La recomendación astrológica es evitar juicios impulsivos y tomarse el tiempo necesario para reflexionar antes de reaccionar. Este proceso permitirá sanar heridas del pasado y avanzar con mayor claridad.

3. Leo

Leo se verá impulsado por una energía ambiciosa que lo motivará a tomar riesgos en diferentes áreas de su vida.

Este es un momento ideal para perseguir metas profesionales, iniciar proyectos o dar pasos importantes en el amor.

Sin embargo, será fundamental prestar atención a las acciones más que a las palabras. La intuición jugará un papel clave, por lo que escuchar esa voz interna puede marcar la diferencia entre el éxito y el error.

4. Acuario

Acuario experimentará una apertura emocional que favorecerá la comunicación y las conexiones profundas.

Durante esta temporada, muchas personas buscarán su consejo, reconociendo su capacidad para ofrecer soluciones prácticas.

Además, este periodo puede traer respuestas a problemas que venían arrastrando desde hace tiempo.

Mantener un enfoque realista y estratégico permitirá aprovechar al máximo las oportunidades que se presenten.

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