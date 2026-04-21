Omar García Harfuch garantiza seguridad en el Mundial después de atentado en Teotihuacán

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, tuvo que salir a dar la cara para garantizar la seguridad de los aficionados mexicanos y extranjeros en el próximo Mundial 2026, después del atentado en las pirámides de Teotihuacán que le costó la vida a un extranjero.

Cuestionado en la conferencia “La Mañanera”, el hombre fuerte de la seguridad en la nación azteca negó los focos rojos que se han encendido después de la muerte de esta turista de nacionalidad canadiense, así como el recuento de varios lesionados y el agresor sin vida.

“La seguridad del Mundial está garantizada”, afirmó Omar García Harfuch (@OHarfuch), secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, tras el ataque ocurrido en #Teotihuacánhttps://t.co/xbqEV1ezjq



🎥: Gobierno de México pic.twitter.com/FEM4BGRXy4 — @diario24horas (@diario24horas) April 21, 2026

Una vez confirmados los daños que generó este atentado, de inmediato se prendieron los focos rojos para garantizar la seguridad en el próximo evento mundialista que por primera ocasión se realizará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá, por lo cual, en relación al territorio mexicano, Harfuch negó que exista cualquier clase de riesgo y que las fuerzas del orden estarán en alerta para garantizar la seguridad.

“Estamos convencidos de que la seguridad del Mundial está garantizada”, dijo García Harfuch y reiteró que todos los días se celebran reuniones ordinarias de protocolos no solo con el gabinete federal, sino con los gobiernos de Jalisco y Nuevo León, quienes también se preparan para recibir la justa mundialista en Monterrey y Guadalajara.

El secretario de seguridad también informó que se ha planeado desde hace un año la estrategia de seguridad del Mundial y que ya se tiene coordinación con la policía estatal de Nuevo León, Jalisco y CDMX

Empero, David Faitelson, comentarista de TUDN, volvió a cuestionar al gobierno como en el caso del periodista Julio Ibáñez, en donde las autoridades consulares de México en Sudáfrica fueron muy lentas para ayudar a resolver la detención de este reportero por hacer volar un dron en zona prohibida.

Ahora en sus redes sociales, envió un duro mensaje al Secretario de Seguridad después de sus declaraciones en la conferencia de la Presidenta. Donde citó sus palabras y aseguró que, en México, la seguridad de nadie está garantizada.

¿La seguridad en el Mundial está garantizada? Señor @OHarfuch, con todo respeto, la seguridad de nadie en este país está “garantizada”, ni antes, ni durante y ni después del Mundial… https://t.co/nn7dRxuta2 — David Faitelson (@DavidFaitelson_) April 21, 2026

“¿La seguridad en el Mundial está garantizada? Señor Harfuch, con todo respeto, la seguridad de nadie en este país está ‘garantizada’, ni antes, ni durante y ni después del Mundial”, en una clara alusión a la opacidad con que se manejan las fuerzas de seguridad en México que enfrentan una grave crisis por cuestiones del narcotráfico, desapariciones y feminicidios.

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