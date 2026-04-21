Residentes del Valle de San Gabriel se oponen a los centros de datos en sus comunidades

Desde mediados de diciembre, cuando los residentes del Valle de San Gabriel descubrieron los planes de la Ciudad de Industry para transformar el Puente Hills Mall en un centro de datos, una instalación destinada a albergar grandes computadoras a menudo asociadas con la Inteligencia Artificial (IA), se han estado organizando para expresar su oposición y su preocupación de que este nuevo proyecto pueda generar riesgos ambientales que se extiendan a las comunidades de sus alrededores.

Para ayudar a movilizar a más residentes, el Consejo Coordinador Comunitario de Rowland Heights organizó una reunión en su centro, donde alrededor de 70 personas asistieron para informarse sobre cómo estos centros y la Inteligencia Artificial afectan al medio ambiente.

Los asistentes pudieron expresar sus inquietudes y preguntas sobre la posibilidad de construir estos centros en sus comunidades y sus alrededores. Esto, ya que muchos están molestos por no haber sido consultados sobre el tema.

“Algo de lo que estamos cansados es no ser incluidos en la conversación. No hubo una verdadera iniciativa por parte de los líderes de la ciudad para informar a la comunidad sobre este asunto; si la hubiera, esta sala estaría aún más llena”, dijo un residente.

Samuel Brown Vázquez, quien forma parte de la coalición “No a los centros de datos en el Valle de San Gabriel” y es miembro de los Avocado Heights Vaqueros, habló durante su ponencia en la reunión sobre la campaña que tiene contra el trabajo que realizan estas entidades.

“Si permitimos la instalación de estos centros de datos, habremos aceptado que la IA será el elemento determinante de nuestra vida de ahora en adelante. Y esto conlleva la pérdida de empleos e impactos ambientales”, dijo Vázquez.

Las comunidad no quiere más contaminación. Crédito: Impremedia

Además, Edson Chao quien está con la Asociación para la Preservación de la Comunidad de Puente Hills (PHCPA) y que actualmente participa en una iniciativa legal centrada en la transparencia y en la revisión adecuada de las decisiones de desarrollo local, lo que incluye, entre otros, asuntos relacionados con los sistemas propuestos de almacenamiento de energía en baterías (BESS) y los proyectos de centros de datos en City of Industry, los cuales afectan a la zona circundante de Puente Hills.

“Vimos una necesidad; notamos que no todo el mundo sabe qué es todo esto, por lo que quisimos crear un espacio donde la gente pudiera salir con una mejor comprensión de qué son un centro de datos y un sistema de BESS, y por qué es importante que sepan cómo les afectará su salud y su entorno”, dijo Chao. “Nuestra meta es que salgan de aquí informados y puedan compartir lo que aprendieron con sus vecinos”.

En su presentación, Chao describió los centros de datos como una bomba que algún día podría estallar. Algunas de sus preocupaciones son cómo los centros de datos pueden provocar incendios, aumentar el calor en la zona y elevar los costos asociados al seguro de vivienda y a las facturas de electricidad y agua.

Centros como el que la planta de almacenamiento de energía Marici Battery Energy Storage System Facility quiere construir consumen grandes cantidades de agua. Algunos de estos centros, según su tamaño, consumen alrededor de cinco millones de galones de agua diarios para evitar que las computadoras se sobrecalienten, lo que pone en riesgo de incendios las zonas cercanas. También contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero.

“Para ponerlo en perspectiva, este proyecto Marici ocupa 9 acres de terreno y los transforma en un campo de baterías de 400 megavatios y hay 480 contenedores que cubren esos acres”, dijo Chao. “¿Se imaginan si uno de esos contenedores se incendiara y prendiera fuego al resto? Sería catastrófico. Estos centros son unas bombas de tiempo”.

Chao también señaló que, en caso de que un centro de datos se incendiara, los bomberos no podrían extinguir el fuego con agua tan rápidamente como en un incendio normal. De acuerdo con Chao, este tipo de incendios debe dejarse extinguir por sí solos; usar agua podría provocar una reacción que solo empeora la situación.

Dio un ejemplo de un incendio ocurrido el 16 de enero de 2025, en el que el sistema de almacenamiento de energía mediante baterías de Moss Landing, ubicado en el condado de Monterey, California, se quemó por cinco días. Y pocos días después de que se apagó, volvió a encenderse por sí solo.

Adriana Quiñones habla sobre cómo su familia ha sido afectada por situaciones similares. Crédito: Impremedia

El sistema de 300 megavatios albergaba aproximadamente 100,000 baterías de iones de litio. Más del 55% de las baterías resultaron dañadas a consecuencia del incendio. El incendio provocó evacuaciones de los residentes locales, desencadenó un estado de emergencia y liberó una columna de humo, junto con metales pesados como el níquel, el cobalto y el manganeso, sobre las zonas circundantes.

Los comentarios de los residentes que vinieron de diferentes partes del Valle de San Gabriel fueron polémicos, ya que expresaron su preocupación por el posible impacto en la salud de sus familias.

“Mi sobrino murió de un cáncer muy raro; así fue como nos involucramos. Pero ahora esta comunidad tiene la oportunidad de evitar que eso suceda aquí”, dijo Adriana Quiñones, quien ha trabajado junto a Vázquez. “En nuestra comunidad de Hacienda Heights, donde vive mi hermana, casi todos los hogares tienen antecedentes de cáncer y de problemas de salud, y esto tiene que terminar”.

“Cualquier cosa que haga la Ciudad de Industry con sus negocios nos afecta enormemente. Hubiera esperado que Industry fuera un mejor vecino, pero no lo ha sido”, agregó Yvette Romo, presidenta del Consejo Coordinador Comunitario de Rowland Heights.

Por el momento, algunos de los esfuerzos que han realizado han generado cambios; por un lado, un mayor número de personas en las comunidades circundantes a la ciudad de Industry son ahora más conscientes de cómo estos centros de datos podrían afectar su vida cotidiana.

En segundo lugar, también celebraron y compartieron el respaldo que ha recibido su campaña “No Data Centers”, que abarca desde la aprobación por parte de la Junta Escolar Unificada de Rowland Heights y de una resolución en oposición a la ciudad de Industry y al centro de datos, hasta la aprobación por parte de la ciudad de El Monte de una moratoria de 45 días sobre la construcción de centros de datos.

En California, recientemente se han presentado varios proyectos de ley para regular diversos aspectos de los centros de datos, incluido el proyecto de ley del Senado 978, impulsado por la senadora estatal de California Sasha Renée Pérez. Y hoy, el martes, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó una moción presentada por la presidenta y supervisora del primer Distrito, Hilda L. Solis, para evaluar los impactos sanitarios, ambientales y comunitarios del desarrollo de centros de datos en todo el Condado.

Vázquez también le recordó al público que asistiera al Ayuntamiento de Monterey Park a su próxima reunión del Concejo Municipal, el miércoles 20 de abril, en la que la agenda incluirá una Ordenanza de Acción del Concejo para prohibir los centros de datos en toda la ciudad. En cuanto a su petición en línea, ya ha recibido más de 18,000 firmas en contra de los planes de City of Industry relativos a los centros de datos.

“Si no le cuesta dinero a la Ciudad de Industry, no van a detenerse”, dijo Vázquez con respecto a emprender acciones legales. “Todavía estamos a tiempo de ponerle un alto a esto, pero tenemos que informarnos y unirnos”.