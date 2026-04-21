Triple homicidio en Alabama: una madre y sus dos hijos fueron atados y ejecutados en su vivienda

Tres miembros de una familia —una madre, su hija adolescente embarazada y un niño— fueron hallados asesinados la madrugada del lunes en su vivienda ubicada en Wilmer, una comunidad no incorporada del Mobile County en Alabama. Las autoridades investigan el hecho como un ataque dirigido y buscan a uno o varios sospechosos.

Durante una conferencia de prensa transmitida en directo por la filial de CBS en Mobile, WKRG, el sheriff Paul Burch identificó a las víctimas como Lisa Ferguson, de 46 años; Keziah Luker, de 17 —quien estaba embarazada de siete u ocho meses—; y Thomas Cordell, de 12 años.

Escena del crimen y características del ataque

Las autoridades describieron el hecho como “brutal” debido a la violencia empleada.

De acuerdo con el informe oficial las tres víctimas tenían las manos atadas con bridas plásticas. La madre fue apuñalada, mientras que la adolescente recibió un disparo y el niño fue degollado.

Cada uno de los cuerpos fue hallado en habitaciones separadas de la vivienda.

El inmueble presentaba signos de desorden, con cajones abiertos, lo que sugiere que el o los agresores buscaban algo en el interior.

El sheriff Burch indicó que existen elementos que apuntan a un crimen premeditado.

“La utilización de bridas demuestra que hubo planificación”, señaló, al tiempo que calificó la escena como una de las más violentas que ha visto.

Las autoridades consideran que el ataque fue dirigido específicamente contra las víctimas y no un hecho aleatorio.

Asimismo, no se presume, por el momento, que se trate de un caso de violencia doméstica.

Investigación en curso y búsqueda de sospechosos

Los investigadores manejan “pistas sólidas” y no descartan la participación de más de una persona, dado el nivel de control ejercido sobre las víctimas.

El aviso a las autoridades se produjo alrededor de las 2:30 de la madrugada, luego de que un familiar acudiera a la vivienda tras notar actividad inusual en el teléfono de la adolescente durante la noche.

La fiscalía evaluará si procede imputar cargos adicionales por la muerte del feto, lo que podría elevar el número de acusaciones en el caso.

El crimen ha generado consternación en la comunidad local, situada a unos 40 kilómetros de Mobile y cercana a la frontera con Mississippi.

Las autoridades reiteraron su compromiso de capturar a los responsables y sacarlos de circulación en el menor tiempo posible.

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