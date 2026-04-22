Argentina conmemora al Papa Francisco a un año de su muerte

Argentina conmemoró el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco con misas, caravanas y actos en distintos puntos del país, en una jornada que tuvo como epicentro la ciudad de Luján, en Buenos Aires, en la que participaron funcionarios del Gobierno de Javier Milei y otras autoridades políticas, sindicales y religiosas.

La ceremonia principal se celebró en la Basílica de Luján, uno de los principales centros de peregrinación católica del país, y estará presidida por el arzobispo de Mendoza y titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo.

Bajo el lema “memoria agradecida” y “compromiso misionero”, la convocatoria buscó recordar el legado del pontífice argentino y su llamado a una Iglesia cercana a los sectores más vulnerables.

En representación del Gobierno nacional asistieron altos funcionarios del Gabinete y el gobernador bonaerense y uno de los principales opositores al Gobierno, Axel Kicillof.

La gran ausente en Luján fue la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo mientras Milei permanece en Israel, donde éste rindió tributo al pontífice rezando en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, pese a que brindó un trato muy poco cordial al líder religioso mientras intentaba ganar la presidencia de Argentina.

Villarruel, cercana a la Iglesia y quien en la previa había confirmado su asistencia a Luján, evitó el homenaje de los obispos y en su lugar fue a “honrar” la memoria de Francisco a la Basílica María Auxiliadora, ubicada en el barrio de Almagro y donde Bergoglio fue bautizado, informó el diario local La Nación.

“Prefiero estar en un lugar donde sólo me encuentro con argentinos. Me pareció que en esa ceremonia estaba la casta política, lo peor de la casta política”, remarcó Villarruel

En la ciudad de Buenos Aires se realizaron actividades en torno a la Basílica de Flores -donde Jorge Bergoglio inició su camino pastoral- que incluyeron la plantación de un “Olivo por la Paz”, la bendición de un mural en una estación de Metro, un espectáculo musical y una misa prevista para las 20:00 hora local (01:00 CET).

Francisco falleció el 21 de abril de 2025 a los 88 años, en su residencia de la Casa Santa Marta, en Ciudad del Vaticano.

Homenajes en Roma

Los homenajes también tuvieron lugar la Basílica de Santa María la Mayor en Roma y la Iglesia católica de América Latina recordaba el legado de Francisco, considerado el papa de los desfavorecidos durante sus poco más de 12 años de pontificado, en los que intentó cambiar los mecanismos de una Iglesia demasiado centralizada en la Curia romana, atajar sus abusos y promovió un lenguaje centrado en la misericordia y en los más vulnerables.

La Basílica de Santa María la Mayor homenajeó al papa Francisco en el primer aniversario de su fallecimiento, recordando con una placa las 126 visitas que el pontífice realizó al templo donde, por deseo expreso, reposan sus restos.

Francisco frecuentaba esta basílica desde antes de su elección en 2013 y, ya como papa, mantuvo la tradición de visitarlo antes y después de cada viaje apostólico para encomendarse a la imagen de la mariana de la Salus Populi Romani, “protectora de los romanos”.

La ceremonia, presidida por el decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Giovanni Battista Re, reunió a cardenales, obispos, religiosos y decenas de fieles, entre ellos figuras cercanas al pontífice como el que fue su asistente sanitario personal, Massimiliano Strappeti.

También asistió la religiosa Geneviève Jeanningros, amiga cercana del argentino y clave en su vinculación con colectivos vulnerables, como feriantes y personas transexuales, o sor Raffaella Petrini, a quien Francisco nombró presidenta de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano.