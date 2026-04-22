Horóscopo de hoy para Libra del 22 abril de 2026

Tus proyectos avanzan con buen augurio y haces movimientos que te encaminan. Parte de ese flujo nace de saber escuchar a personas con experiencia que aportan claridad. Por la tarde, el trabajo pide presencia, tiempo y una dedicación sostenida para cumplir con todo.

Horóscopo de amor para Libra Si encuentras difícil controlar tu humor, encontrarás personas que no sabrán que esperar o cómo reaccionar adecuadamente. Los argumentos sobre asuntos triviales tienen muy poco impacto. Si sientes que has causado daño innecesario, sería bueno pedir disculpas por una explosión que era infundado y claramente no pensado ampliamente.

Horóscopo de dinero para Libra Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.