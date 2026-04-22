Miami: el tiempo para hoy miércoles 22 de abril

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este miércoles 22 de abril indica que los termómetros alcanzarán un máximo de 79 grados Fahrenheit (26ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 25% y se esperan nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 16.16 mph de máxima en el día y los 12.43 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 72 grados Fahrenheit (22ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 14 y habrá nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 12.43 millas por hora.

La sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 79ºF (26ºC) de máxima y 79ºF (26ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:52 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:47 h. En total, tendremos 13 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que se esperan nubes y claros con probabilidad de alguna llovizna. Las temperaturas se moverán entre los 72 y los 77 grados Fahrenheit (22 y 25ºC). ¿Quieres saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 55%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te aconsejamos comprobar todos los días nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami incluye el final de la primavera y el verano, con el otoño y el invierno como temporadas más secas. Como se puede ver en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los momentos en los que más agua cae en la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas personas adoran el clima de Miami, uno de los más envidiados, con inviernos muy suaves y veranos nada cálidos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy elevada, lo que hace que también aumente la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami se ubica alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen rondar los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año coincide con el mes de enero, donde las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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