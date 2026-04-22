Pronóstico del clima en Los Ángeles para este miércoles 22 de abril

Los Ángeles se prepara para vivir un miércoles con nubes y claros en el cielo. Según la última información del parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura alcanzará los 73 grados Fahrenheit (23ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche se esperan 57 grados Fahrenheit (14ºC) de mínima. Además, tendremos vientos del suroeste que soplarán con velocidades de 8.08 mph durante la jornada y de 5.59 durante la noche.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 2 y 1 por ciento. La sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 79ºF (26ºC) de máxima y 79ºF (26ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 06:14 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 19:30 h. En total tendremos 13 horas de sol a lo largo de la jornada.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima en Los Ángeles mañana se prevé escasa nubosidad. Las temperaturas tendrán una variación entre los 57 y los 79 grados Fahrenheit (14 y 26ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 3% por la mañana, 4% por la tarde y 3% por la noche.

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El clima en Los Ángeles

La enigmática ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que dura desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con el mes más cálido siendo agosto con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otro lado, la temporada fresca de LA abarca los meses de noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria inferior a 70 °F. Se destaca que el mes más frío del año en Los Ángeles es durante el periodo navideño, en diciembre, cuya temperatura mínima es de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo en la zona norte de la costa.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

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