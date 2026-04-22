¿Se cancela “The Princess Diaries 3”? Anne Hathaway habla del futuro de la cinta

En medio de su apretada agenda de compromisos laborales derivados del próximo estreno de “The Devil Wears Prada 2”, la actriz Anne Hathaway se ha sincerado sobre el posible futuro de otro de los proyectos más esperados por el público: la tercera entrega de “The Princess Diaries”.

De acuerdo con las declaraciones de la famosa, el desarrollo de este proyecto cinematográfico continúa en proceso; sin embargo, aún no cuenta con la luz verde definitiva por parte del estudio.

Pese a esta realidad, Anne Hathaway se mantiene firme en su decisión de impulsar el proyecto: “Al 100%, estamos trabajando constantemente en ello”, aseguró en una entrevista con el portal Entertainment Weekly.

La artista de 43 años confesó que su atención a otros compromisos profesionales ha influido en el ritmo y desarrollo de la propuesta para una tercera entrega de “El diario de la princesa”.

Según su relato, el rodaje de “The Devil Wears Prada 2” tomó prioridad dentro de sus compromisos. “Surgió de forma inesperada y se apoderó del espacio (…) Se volvió imposible concentrarse en ambas cosas a la vez”, confesó al medio.

No obstante, con el estreno de su cinta con Meryl Streep programado para este 1 de mayo, su atención se enfocará en totalidad al proyecto que le dio fama internacional de la mano de Disney. “El desarrollo continúa dependiendo de la evolución del guion y de decisiones de producción”, recordó.

“The Princess Diaries” (El diario de la princesa) se estrenó en cines de Estados Unidos en agosto de 2001 y, además de Anne Hathaway, contó con la participación de Julie Andrews. Este éxito en taquilla estuvo dirigido por el fallecido Garry Marshall y seguía la historia de una estudiante de San Francisco llamada “Mia Thermopolis” que descubre su derecho al trono de un país llamado Genovia.

La gran aceptación del público propició una secuela titulada “El diario de la princesa 2: Compromiso real”, en la que se aplió la narrativa al abordar las responsabilidades de la protagonista dentro de la monarquía a la que se sumó.

Fue en octubre de 2024 que la propia Anne Hathaway confirmó una tercera entrega de la historia por medio de un video compartido desde sus redes sociales: “Los milagros ocurren. De regreso a Genovia”, comentó en ese entonces. De acuerdo con los primeros reportes, el proyecto correría a cargo de Disney y se espera que en la dirección esté Adele Lim.

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