Tres años de prisión recibe de sentencia el chileno que se atrevió a robarle el bolso a Kristi Noem

El inmigrante chileno Mario Bustamante Leiva, quien se atrevió a robar un bolso Gucci propiedad de Kristi Noem, exsecretaria de Seguridad Nacional, fue sentenciado a tres años de prisión y a su posterior deportación en cuanto haya cumplido su condena.

De acuerdo con la Fiscalía del Distrito de Columbia, el sujeto de 50 años se declaró culpable de tres cargos relacionados con fraude electrónico y de otro adicional de robo en primer grado.

Por esos delitos, Trevor McFadden, juez federal de distrito, definió su situación legal al ponerlo tras las rejas.

A través de un comunicado, Jeanine Pirro, fiscal federal del Distrito de Columbia, indicó que el sudamericano residía en territorio estadounidense con una visa ya expirada y con un patrón delictivo empleado para obtener dinero.

“Bustamante Leiva llegó ilegalmente a Washington para aprovecharse de los ciudadanos del Distrito. Metódicamente, atacaba a mujeres en restaurantes, les robaba los bolsos y monetizaba las tarjetas robadas en cuestión de minutos. Su historial de robos termina aquí. Cumplirá su condena de prisión y será deportado”, indica parte del documento.

El domingo 20 de abril del año pasado, mientras cenaba en un restaurante de Washington D.C., Kristi Noem se percató que su bolso donde llevaba $3,000 dólares, tarjetas de crédito, su pasaporte, cheques en blanco, su permiso de acceso al DHS, su licencia de conducir y otros documentos personales, había sido sustraído.

Al iniciarse una investigación, las cámaras de vigilancia captaron a Mario Bustamante Leiva mirando repetidamente hacia el bolso de Noem antes de “agacharse y arrebatárselo”.

A pesar del séquito de agentes del Servicio Secreto que solían custodiar a Kristi Noem, un chileno se atrevió a robarle. (Crédito: Ross D. Franklin / AP)

Después de unos días, la policía procedió a arrestarlo en un motel, esto gracias a que rastrearon su ubicación mediante compras de tarjetas de regalo realizadas con la tarjeta de crédito robada de otra víctima.

En el lugar también se encontró el bolso de Kristi Noem, miles de dólares en efectivo y otros objetos.

Posteriormente, al verificar su identidad se corroboró su ingreso al país en agosto de 2021 con una visa que lo autorizaba a permanecer hasta noviembre, lo cual pasó por alto, pues decidió dedicarse al robo de pertenencias.

Debido a ello, que también tiene órdenes de arresto activas en Utah y Nueva York.

Sin embargo, en el hurto del bolso de la exsecretaria de Seguridad Nacional se apoyó en un cómplice, Cristian Montecino-Sanzana.

Este individuo fue condenado en marzo a 13 meses de prisión y tres años de libertad condicional supervisada.

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