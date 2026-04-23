Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 23 al 29 de abril

Jueves 23

“Fan Fest Nights” en Universal Studios

One Piece: Grand Pirate Show, Pretty Guardian Sailor Moon the Miracle: Moon Palace Chapter Deluxe y Dungeons and Dragons: Secrets of Waterdeep son algunas de las experiencias de Fan Fest Nights, que tendrá lugar en Universal Studios (100 Universal City Dr., Los Ángeles) del jueves 23 al sábado 25 de abril; del 1 al 3, del 7 al 9 y del 14 al 16 de mayo de 2026. Boletos desde $109. Informes: universalstudioshollywood.com.

Foto: Universal Studios

Viernes 24

Banda Machos en el teatro Youtuber

El grupo que hizo popular el baile de la quebradita, Banda Machos, está de gira con 35 Aniversario para celebrar más de 30 años de trayectoria. Llegará por una noche al teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood). Viernes 24 de abril a las 8 pm. Boletos desde $48. Informes: youtube.com.

Crédito: Cortesía

Life in Motion en el Music Center

El Music Center (135 N. Grand Ave., Los Ángeles) presenta “Life in Motion”, la más reciente instalación de arte público presentada por la Iniciativa de Innovación Digital (DII) de The Music Center, diseñada para explorar y crear experiencias digitales e inmersivas que fusionan la tecnología y las artes. Del viernes 24 de abril al 28 de junio. Entrada gratuita. Informes: musiccenter.org/lifeinmotion.

Foto: Music Center

Sábado 25

Celebración en La Brea Tar Pits

Para celebrar el lanzamiento del libro “What If We Get It Right?: Visions of Climate Futures”, La Brea Tar Pits (5801 Wilshire Blvd., Los Angeles) realizará un evento especial fuera del horario habitual de este museo. Habrá firma del libro, sesiones de DJ, talleres y puestos de organizaciones ambientalistas. Sábado 25 de abril de 6 a 9 pm. Boletos desde $15. Informes: tarpits.org.

Foto: Archivo

Día familiar de Pathways LA

El Family Fun Day de Pathways LA, que tendrá lugar en el Children’s Institute (2121 W. Template St., Los Angeles) es una fiesta en la que las familias pueden disfrutar de comida gratis, acceder a recursos comunitarios, participar en actividades para desarrollar habilidades y obtener libros gratis. Sábado 25 de abril de 11 am a 2 pm. Evento gratuito. Informes: pathwaysla.org.

Fiesta de pizza en L.A. Live

Pizza City Fest es un evento que ofrece una alineación de pizzeros del sur de California en L.A. Live (800 W. Olympic Blvd., Los Angeles), donde los aficionados tendrán la oportunidad de degustar, presenciar demostraciones en vivo y asistir a paneles de discusión con expertos culinarios. Sábado 25 y domingo 26 de abril a partir de las 12 pm. Boletos desde $59. Informes: axs.com.

Sounds of LA en el Getty

Sounds of LA en el museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) presenta Woven Verses: Mahsa y Marjan Vahdat en concierto, dos mujeres iraníes que ahora viven en la bahía de San Francisco y que son unas destacadas cantantes, músicas, compositoras y maestras. Sábado a las 7 pm, y domingo a las 4 pm. Entrada gratuita. Informes: getty.edu.

Foto: Getty Museum

Domingo 26

Exhibición Orcas en el NHM

Orcas: Our Shared Future, que abrirá en el Natural History Museum (900 Exposition Blvd., Los Angeles), explora las conexiones entre las orcas, la gente y los océanos. Con réplicas tamaño real e instalaciones que ayudan a descubrir cómo estos inteligentes animales que viven en familia, se comunican y prosperan. Del domingo 26 de abril al 25 de abril de 2027. Boletos desde $7. Informes nhm.org.

Día del niño en Plaza México

La Plaza Mexico (3100 E. Imperial Hwy., Lynwood) llevará a cabo el Día del niño, un festival dedicado a los más pequeños. Habrá payasos, área de manualidades, piñatas, música y más. Domingo 26 de abril de 1 a 6 pm. Evento gratuito. Informes plazamexico.com.

Miércoles 29

Zoé en el Youtube

La banda mexicana de pop rock Zoé, estará en la ciudad para presentar su gira Memorex + Rexsexex + Más en el teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood). Miércoles 29 y jueves 30 de abril a las 8 pm. Boletos desde $169. Informes ticketmaster.com.