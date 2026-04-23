Arrestan a soldado por apostar con información clasificada sobre captura de Maduro y ganar $400,000

Un soldado de fuerzas especiales fue arrestado y acusado de utilizar información clasificada para apostar sobre la captura del líder venezolano Nicolás Maduro, obteniendo ganancias superiores a $400,000 dólares, según reveló el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El militar, identificado como Gannon Ken Van Dyke, participó en la planificación y ejecución de la llamada “Operación Resolución Absoluta”, mediante la cual Maduro fue capturado el 3 de enero en Caracas y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

De acuerdo con la acusación formal, Van Dyke abrió una cuenta en Polymarket a finales de diciembre de 2025, donde realizó al menos 13 apuestas relacionadas con el futuro político de Maduro y la posible intervención estadounidense en Venezuela.

U.S. Soldier Charged With Using Classified Information To Profit From Prediction Market Bets



Gannon Ken Van Dyke allegedly made more than $400,000 trading on polymarket on the basis of classified information regarding the timing of a U.S. military operation to capture Nicolás… pic.twitter.com/528YaGQr8N — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) April 23, 2026

El soldado invirtió cerca de $33,000 dólares apostando a escenarios como que “Maduro estaría fuera del poder antes del 31 de enero de 2026” o que habría presencia militar estadounidense en el país.

Los fiscales sostienen que estas decisiones no fueron especulativas, sino basadas en información confidencial a la que tenía acceso por su rol en la operación militar.

“El acusado presuntamente violó la confianza depositada en él… al utilizar información clasificada sobre una operación militar delicada para apostar”, declaró el fiscal federal Jay Clayton. “Esto constituye claramente uso de información privilegiada y es ilegal”.

Tras el anuncio oficial de la captura de Maduro, las apuestas realizadas por Van Dyke, le generaron ganancias por aproximadamente $409,000 dólares.

Según los documentos judiciales, el militar transfirió posteriormente estos fondos a una bóveda de criptomonedas en el extranjero y luego a una cuenta de corretaje, en un intento por ocultar su origen ilícito.

Además, habría intentado borrar rastros de su actividad solicitando la eliminación de su cuenta y modificando datos asociados a sus operaciones.

Van Dyke, de 38 años y destinado en Fort Bragg, enfrenta múltiples cargos, incluidos fraude electrónico, uso indebido de información confidencial, violaciones a la Ley de Intercambio de Productos Básicos y transacciones monetarias ilegales. Las penas podrían alcanzar hasta 20 años de prisión.

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