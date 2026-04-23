Carmen Villalobos se pronuncia sobre la tragedia en el set de “Sin senos sí hay paraíso”

La actriz Carmen Villalobos se ha sumado al resto de sus compañeros de elenco en “Sin Senos Sí Hay Paraíso” para darle el último adiós a Nicolás Francisco Perdomo y Henry Alberto Cárdenas, los dos integrantes de la producción que perdieron la vida como resultado de un ataque con arma blanca en Bogotá, Colombia, el pasado 18 de abril.

En un desgarrador mensaje publicado desde su cuenta de Instagram, la protagonista de la serie se pronunció sobre la tragedia que cobró la vida de sus colegas, no sin antes solidarizarse con los familiares de los fallecidos.

Su homenaje comenzó con la publicación de una fotografía protagonizada por decenas de rosas blancas y sobre la que escribió los nombres de sus compañeros. Tras esta muestra de respeto, Carmen Villalobos colocó una reflexión en la que expresó su sentir sobre los acontecimientos de los últimos días.

“No sé bien cómo nombrar lo que siento. Es un dolor desgarrador, profundo que me atraviesa y me deja sin aire. A ratos todo parece irreal, como si estuviera viviendo algo que no puede estar pasando. Por momentos me siento aturdida, paralizada, intentando procesar algo que no tiene sentido. Hay un vacío inmenso en todo el equipo y en las familias por todo lo que está pasando”, lamentó la histrionisa.

Pese al dolor que embarga a todos los miembros que conforman el proyecto, se dijo conmovida por las muestras de cariño que se han obtenido por parte del público y varias dependencias internacionales como la ANDA (Asociación Nacional de Actores en México).

“Al mismo tiempo es muy bonito ver la unión y la solidaridad en medio de algo que nos está doliendo a todos. Gracias a los que han tenido respeto y empatía por este momento“, finalizó.

¿Qué pasó en el set de “Sin senos sí hay paraíso”?

Fue el pasado 18 de abril cuando la producción de “Sin senos sí hay paraíso” fue el blanco de un ataque con arma blanca en Bogotá, Colombia. El hecho, provocado por un hombre de 24 años, resultó en la muerte de dos miembros de la producción: Nicolás Francisco Perdomo, productor de transporte, y Henry Alberto Benavides Cárdenas, conductor dentro del rodaje.

Las autoridades colombianas informaron sobre el incidente en un comunicado: “En vía pública se presentó un hecho donde un hombre, sin mediar palabra, agrede con arma corto punzante a un ciudadano… Lamentablemente, de este hecho resultó herida una persona y tres fallecidas, entre esas el agresor”, detalló el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Giovanni Cristancho.

Por su parte, Telemundo Studios y TIS Studios suspendieron las grabaciones previstas para el lunes 20 de abril ante el impacto emocional en el equipo y en señal de respeto a la memoria de los fallecidos.

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