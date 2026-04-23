FloyyMenor: sin miedo al éxito

FloyyMenor nunca tuvo la menor duda de que la rompería en el mundo de la música. Situaciones como haber nacido en Vicuña, una ciudad pequeñita de Chile —de menos de 30 mil habitantes—, no conocer a nadie en la industria y no haber estudiado música, jamás lo disuadieron de su principal objetivo.

“Es que yo siempre fui dispuesto [sic] a lo que yo quería”, dijo Floyy. “Yo siempre fui atrevido, en el concepto de irnos abajo [sic], sin miedo al éxito”.

A los 17 años, Floyy, cuyo nombre de pila es Alan Felipe Galleguillos, se mudó a Santiago, la capital chilena. Solo llevaba su mochila al hombro y unas ganas inmensas de alcanzar su meta. Sobrevivió de lo que ganaba cantando y rapeando en clubes nocturnos de la capital.

Tres años después —tiene 20 años—, Floyy está viviendo su sueño, pero a pasos agigantados, aunque nada que él no haya visualizado. El artista de música urbana está haciendo girar las cabezas de hasta los más escépticos por la velocidad con la que están sucediendo las cosas en su carrera.

Luego de “Pa la Europa”, que fue el primer tema con el que llamó la atención en las redes sociales en 2023, siguió “Gata Only” en 2024, canción que interpreta junto a Cris MJ, otro rapero chileno que es un fenómeno de popularidad en ese país.

Este tema se colocó en el puesto número uno de la lista de Billboard de Chile cuando sobrepasó mil millones de reproducciones. También llegó al número tres de Spotify Global y estuvo en el primer lugar en la lista de Billboard Hot Latin Songs por 14 semanas consecutivas. Fue la primera vez que un artista chileno alcanzó este logro desde 1999.

Floyy dice que no tiene referencias musicales específicas —salvo por un tío que hacía rap—, y se atribuye a sí mismo su estilo urbano, que tiene una mezcla de reguetón, rap y electrónica. Empezó escribiendo canciones en su celular que salían cuando llegaba al estudio de grabación.

“Yo les metía lo que se me ocurría”, dijo.

“Gata Only”, en 2026, sigue impresionando. Acaba de convertirse en la canción latina más rápida en alcanzar las 2,000 millones de reproducciones en Spotify, y lo logró en 780 días, superando los récords que ostentaban anteriormente éxitos como “Despacito”, “Dákiti”, “Me porto bonito” y “La bachata”.

Floyy explicó que en Chile, se usa el término “gata” para referirse a una chica, a una mujer, que en el caso de esta canción está sola, dijo. Aunque es probable que el cantante esté usando only en lugar de lonely, que sería una traducción más apropiada para “sola”. Y en Chile no es un término despectivo, aseguró, como sí lo es en México, por ejemplo, donde es un adjetivo clasista que se usa para referirse a las mujeres que trabajan en el servicio doméstico o a mujeres consideradas poco sofisticadas.

Sea cual sea el caso, este corte ya puso en el mapa a Floyy, quien no está dispuesto a dejar pasar este momento. Ya está preparando un álbum con “hartos” invitados de México, Colombia y otros países. Hay planes para hacer una gira mundial y ganas de ganar muchos premios.

¿Qué tan seguro está de lograrlo? Muy seguro, dijo.

“Siempre tuve esa intuición”, dijo. “Siempre supe que iba a llegar el momento”.