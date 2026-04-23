Horóscopo de hoy para Escorpio del 23 abril de 2026

Es hora de romper con tu rutina habitual y explorar nuevos proyectos. Busca campos de conocimiento que amplíen tu perspectiva y te liberen de los mecanismos y distintos roles cotidianos que te mantienen atrapado. No dudes en buscar el consejo de alguien sabio para resolver tus problemas.

Horóscopo de amor para Escorpio Si encuentras problemas repetidamente en tu vida personal causados por los demás, te darás cuenta de que lo más seguro es que estas equivocado porque ni modo que tu no seas responsable de nada. Aun si lo encuentras molesto, mantente calmado, no tomes la críticas en forma personal. Evita sobre emocionarte y escucha con cuidado y reconocerás que es solo un montón de escándalo sobre nada.

Horóscopo de dinero para Escorpio Hoy la situación es desoladora para el éxito monetario. Probablemente recibirás ofertas muy pobres y te puede llevar a comprar cosas que pronto te arrepentiras. No trates de minimizar la situación, porque si el éxito no se dá naturalmente, no tiene caso tratar de forzarla. Aprende a limitar las pérdidas. La constelación momentánea no permite mucha libertad de acción.