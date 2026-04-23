Los 5 mejores shampoos, evaluados y recomendados.





Durante 12 semanas probamos distintos shampoos en nuestro propio cabello para encontrar los mejores para cabello rizado, fino y teñido.

Algunos de los shampoos que probamos hicieron más espuma que otros.

By Angela Lashbrook

El cuidado del cabello sí importa. El shampoo (y el acondicionador) tiene un efecto más rápido y más evidente en el cabello que cualquier otro producto de cuidado personal en lo que se supone que debe hacer— al menos, esa ha sido mi experiencia tras tres décadas usándolo.

Quizá tenga que ver con mi tipo de cabello, que es fino, teñido y propenso a resecarse y romperse. Pero, por otro lado, mi piel también es clara, sensible y seca— características que la hacen más propensa al daño solar, al eccema y a la irritación, además de resecarse y descamarse—y aun así, por lo general, un limpiador o una crema hidratante tarda al menos una semana en mostrar un efecto notable en mi rostro.

Pusimos a prueba esta idea evaluando 19 shampoos, seleccionados por nuestro socio editorial Made Safe por tener ingredientes menos perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Los evaluamos según varios criterios, como qué tan bien limpiaban; qué tanto resecaban o hidrataban; y qué tan agradable, o no, era su aroma.

Y te digo algo: nuestro cabello pagó las consecuencias. Ya pasó como una semana desde que probé el último shampoo y mi cabello sigue muy seco, y voy a tener que retocar el gloss porque tantos shampoos resecantes le quitaron el color.

Eso sí, encontramos algunos que sí volveríamos a usar. Hidratan, huelen bien y limpian sin dejar esa sensación de cabello tan limpio que parece que ya no le queda ni una gota de hidratación. Pero no encontramos ninguno que realmente nos encantara, ni tampoco hubo un ganador unánime.

También encontrarás calificaciones de SkinSAFE, una organización que utiliza datos del Mayo Clinic para evaluar la cantidad de alérgenos presentes en distintos productos de belleza y cuidado personal. Sigue leyendo para ver cuáles quedaron en nuestra lista de favoritos— y cuáles mandamos al fondo del clóset, para no revivir esos recuerdos desagradables de un cabello reseco que preferimos olvidar.

Conoce a nuestras evaluadoras

Nuestras tres evaluadoras tienen distintos tipos de cabello y necesidades diferentes.

Lisa Fogarty, Jodhaira Rodriguez, Angela Lashbrook (Consumer Reports)

Lisa Fogarty es escritora en Consumer Reports. Tiene el cabello fino, ondulado y con tendencia al frizz. Su cuero cabelludo suele volverse graso después de unos días sin lavarlo.

Jodhaira Rodriguez es escritora y evaluadora en CR. Su cabello combina rizos tipo 3B–2C y tiende a ser seco; además, su cuero cabelludo es seco y se reseca con facilidad. Se lava el cabello cada tres o cuatro días, y con menos frecuencia en el invierno.

Yo soy escritora en CR y tengo el cabello fino, seco y teñido (volví a mi color castaño oscuro natural después de años de tener mechas rubias). Me lo lavo dos veces por semana.

Attitude Colorlast Shampoo

Este shampoo para cabello teñido de Attitude tiene mucho a su favor. Mientras que la mayoría de los shampoos que probamos tenían aromas “terrosas, casi como a suciedada”, según Lisa, “el de Attitude tiene un aroma agradable, muy ligero, que se agradece. Es dulce”. Jodhaira lo describió como “un aroma frutal muy agradable”.

El Attitude Colorlast Shampoo es una excelente opción para cabello normal que no necesita tanta hidratación— aunque se puede combinar con un acondicionador más hidratante si tu cabello es más seco. Tiene una textura suave y sedosa, y es muy fácil de usar: “Con un poco de este shampoo logré mucho, porque hace espuma de inmediato y se distribuye fácilmente por el cuero cabelludo y el cabello”, dice Lisa, algo que, junto con el tamaño más grande de la botella, lo hace bastante económico

Como su nombre lo indica, es una buena opción para el cabello teñido. “Fue el primer shampoo que usé unos días después de pintarme el pelo en casa, y el color no se deslavo”, dice Jodhaira. “Lo volvería a comprar”.

Este producto no aparece en la base de datos de SkinSAFE.

Reverie Balancing Shampoo

El shampoo de Reverie deja el cabello limpio—muy limpio—sin resecarlo. “El shampoo con la botella más sencilla de todos también fue uno de los mejores para limpiar mi cuero cabelludo y mi cabello sin dejarlos secos. Mi cabello se sintió muy suave y fácil de peinar”, dice Lisa. “La botella, aunque tiene un diseño minimalista, es la típica botella de plástico que permite sacar el producto fácilmente”.

En cuanto al aroma, Jodhaira y Lisa no quedaron del todo convencidas. Jodhaira dice que “definitivamente no es el peor, pero tampoco es bueno”, mientras que Lisa comenta: “Yo no elegiría este aroma herbal por mi misma, pero es mucho más suave que otros, así que no me molestó tanto”. Tampoco hace mucha espuma, probablemente porque no contiene sulfatos, según el sitio web; tendrás que añadir más agua mientras te lavas el cabello para que haga espuma. La marca también indica que puede usarse para cabello teñido.

Este shampoo de Reverie tiene una calificación de 91 en SkinSAFE, lo que significa que está libre en un 91% de los 11 alérgenos más comunes, según datos del Mayo Clinic. Contiene fragancia, bálsamo del Perú y coco, y no se recomienda para bebés, según SkinSAFE.

EvolvH UltraShine Ultra Hydrating Shampoo

Probamos dos shampoos de EvolvH, y ni Jodhaira ni Lisa notaron mucha diferencia entre ellos; Lisa cree que el UltraShine podría ser un poco más hidratante, aunque reconoce: “Puede que me haya dejado llevar… la etiqueta me hace pensar que sí”.

En general, no tuvimos mayores problemas con ninguno, aunque tampoco nos encantaron. El UltraShine tiene un aroma ligero, herbal con un toque a menta, que es inofensivo y casi no se queda en el cabello. “La verdad sí me gustó este shampoo. Huele bien, hace buena espuma y no me reseca el cabello. Lo volvería a usar”, dice Jodhaira. “No es el shampoo más hidratante que he probado, pero tampoco hay mucho de qué quejarse”. Lisa, en cambio, notó que su cuero cabelludo ya estaba algo graso al tercer día después de lavarlo, así que podría ser mejor opción para quienes tienen el cuero cabelludo de normal a seco. Por otro lado, mi cabello maltratado, seco y sin vida no mejoró con este shampoo, pero tampoco empeoró. La marca indica que se puede usar para cabello teñido y que no contiene sulfatos ni fragancias sintéticas.

Este producto no aparece en la base de datos de SkinSafe.

Rahua Color Full Shampoo

Lisa y yo coincidimos: este shampoo tiene un aroma elegante. Este aroma es encantador; más a perfume que a tierra, y me encantó el cambio”, comenta. A mí me pareció que olía a hotel de lujo, pero me costó describir exactamente por qué. De cualquier manera, tiene un aroma muy agradable.

Es bastante hidratante y me funcionó bien, pero no lo suficiente como para humectar mi cabello que está muy deshidratado y dañado; las zonas menos dañadas, que normalmente están secas, se sintieron con más movimiento y mejor hidratadas. Eso sí, puede resultar demasiado para cabellos más grasos. “La fórmula es un poco pesada y muy hidratante”, dice Lisa. “La usaría cuando sienta mi cabello más seco, pero no a diario porque podría ser demasiado espeso”.

La compañía utiliza dos aceites, rahua y morete, que, según afirma, “ayudan a realzar y mantener el color en el cabello teñido.”

Este shampoo de Rahua tiene una calificación de 91 en SkinSAFE, lo que significa que está libre en un 91% de los 11 alérgenos más comunes, según datos del Mayo Clinic. Contiene fragancia, bálsamo del Perú, soya y coco, y no se recomienda para bebés, según SkinSAFE.

Odele Clarifying Shampoo

Jodhaira fue la única de nosotras que se atrevió a probar shampoos de limpieza profunda (Lisa y yo tenemos el cabello teñido; el mío, además— como ya mencioné—tiende a resecarse mucho), y lo hizo antes teñirse su propio cabello. El de Odele fue su favorito de esa categoría. “Para ser un shampoo de limpieza profunda, me sorprendió que no me dejara el cabello demasiado seco ni con esa sensación de que pierde toda la hidratación”, dice sobre este producto sin sulfatos. “Creo que es de las veces que menos reseco he sentido el cabello después de usar un shampoo de limpieza profunda”.

Eso sí, tienen que gustarte los aromas herbales para usarlo. Jodhaira dice que es suave en comparación con otros shampoos de este tipo (la mayoría de los que probamos entran en esta categoría), pero aun así le gustaría que hubiera opciones con notas más frutales para quienes no quieren andar con el cabello oliendo a ensalada, una descripción bastante acertada. Odele describe su aroma como una “fragancia 100% natural, neutra, con notas de musgo de roble, ylang-ylang y pepino… limpia y fresca.”

Este shampoo de Odele tiene una calificación de 91 en SkinSAFE, lo que significa que está libre en un 91% de los 11 alérgenos más comunes, según datos del Mayo Clinic. Contiene fragancia, bálsamo del Perú y coco, y no se recomienda para bebés, según SkinSAFE.

Sienna Naturals H.A.P.I. Shampoo

A Lisa no le gustó nada este shampoo, tanto que no pude incluirlo en nuestra lista de favoritos, aunque Jodhaira y yo tuvimos una opinión entre neutral y positiva. A mí me resultó bastante hidratante para mi cabello dañado, pero aun así me lo dejó limpio; Jodhaira dice que “hace buena espuma, no me dejó el cabello seco en absoluto y la botella no le molesta”.

De acuerdo a la marca, este shampoo está “formulado para cabello con textura”, lo que podría explicar por qué a Jodhaira, que tiene el cabello rizado y algo seco, le gustó, mientras que a Lisa, cuyo cabello va de ondulado a lacio y tiende a ser más graso, no. Si tu cabello es más parecido al de Lisa, debes leer su evaluación completa:

“En cuanto me puse un poco de este shampoo, lo sentí pegajoso. No lograba que se distribuyera bien y tuve que añadir más y más agua para que hiciera espuma y se esparciera. Sentía como si me estuviera lavando el cabello con agua de estanque–– era una sensación horrible. Al secarme y peinarme, noté que se me enredaba más y que el cepillo se me atoraba con más frecuencia. Quité este shampoo de la regadera de inmediato para que nadie más en mi familia tuviera la mala suerte de usarlo. Tal vez funcione mejor para cabello muy seco que necesita mucha hidratación, pero a mí me dejó el cabello sin volumen”.

Este shampoo de Sienna Naturals tiene una calificación de 91 en SkinSAFE, lo que significa que está libre en un 91% de los 11 alérgenos más comunes, según datos del Mayo Clinic. Contiene fragancia, bálsamo del Perú y coco, y no se recomienda para bebés, según SkinSAFE

100% Pure Kelp & Mint Volumizing Shampoo

¡Qué aroma tan rico tiene este shampoo! Aunque a nosotras, las evaluadoras, no nos convencieron muchos de los aromas más herbales que probamos, el olor a menta fresca del 100% Pure Kelp & Mint era muy rico–– huele a menta recién cortada, sin ese toque artificial tipo pasta de dientes. Aunque el olor a menta le pareció un poco fuerte a Lisa, en general le gustó el shampoo y comentó “dejó mi cabello muy limpio sin resecarlo, y con buen movimiento, sin necesidad de tener que usar otros productos”.

En cambio, Jodhaira y yo terminamos con el cabello y el cuero cabelludo resecos después de usarlo. “Mi cabello quedó muy seco después de lavarlo con este shampoo. Se sentía áspero, seco y sin vida”, dice Jodhaira. “Noté que mi cuero cabelludo estaba más reseco de lo normal después de usarlo”. A las dos nos gustó tanto el aroma que nos hubiera encantado seguir usándolo— si hubiera funcionado mejor con nuestro cabello.

Este shampoo de 100% Pure tiene una calificación de 91 de SkinSafe, lo que significa que está libre en un 91% de los 11 alérgenos más comunes, según datos del Mayo Clinic. Contiene fragancia, bálsamo del Perú, soya y coco, y no se recomienda para bebés, según SkinSafe.

Bathing Culture Kelp Forest Shampoo

Este shampoo es bastante hidratante, así que si tu cabello es graso quizá prefieras evitarlo. “Dejó mi cabello sin volumen. No hacía buena espuma y se quedaba sobre el cabello hasta que lo diluía con suficiente agua”, dice Lisa. El aroma tampoco le gustó: “Una cosa que aprendí con esta prueba es que si un shampoo tiene la palabra ‘forest’ en el nombre, no quiero nada de eso cerca de mi cabello. Este olía demasiado a tierra para mí”. En mi caso, la opinión fue más neutral: me dejó el cabello hidratado pero limpio, además viene con un dosificador fácil de usar y un diseño lindo y psicodélico. El aroma, en mi opinión, estaba bien: otro olor herbal, tipo tierra, que no me pareció ni desagradable ni especialmente atractivo. Las instrucciones indican que hay que agitarlo antes de usarlo, algo que ninguna de nosotras notó, ni pensó en revisar porque esto no es común en un shampoo.

La marca vende botellas de repuesto en tamaño de medio galón.

Este shampoo de Bathing Culture tiene una calificación de 91 en SkinSAFE, lo que significa que está libre en un 91% de los 11 alérgenos más comunes, según datos del Mayo Clinic. Contiene fragancia, bálsamo del Perú y coco, y no se recomienda para bebés, según SkinSAFE.

EvolvH SmartColor Color Protecting Shampoo

Aparentemente, este shampoo es diferente del otro shampoo de EvolvH que probamos (y que nos gustó bastante). Sin embargo, no pudimos detectar ninguna diferencia significativa. Si revisas de cerca la lista de ingredientes, sí hay diferencias entre las fórmulas— Color Protecting tiene más ingredientes hidratantes, como aceite de ricino y aloe, que UltraShine no tiene— pero eso no se refleja en el resultado final, al menos no en nuestras pruebas. En teoría, SmartColor debería ser más hidratante que UltraShine, pero en una prueba a ciegas no podríamos distinguirlos.

Este producto no aparece en la base de datos de SkinSAFE.

Naturtint Color Care Shampoo

El shampoo de Naturtint es otra opción que funciona mejor para cabello graso que seco. Lisa, cuyo cabello está teñido y tiende a ser más graso, dice: “Mi cabello se sintió más limpio y más suave, y no me dejó el cuero cabelludo seco ni con comezón como otros”. Jodhaira, que tiene el cabello rizado y seco, y que ya para este punto de la prueba lo tenía teñido, dice: “Hace buena espuma y no deja mi cabello sintiéndose completamente seco. Pero aun así no es tan hidratante como me gustaría. Tampoco noté que se deslavara el color de este lado de mi cabeza”.

El aroma generó opiniones encontradas: Jodhaira lo describe como “extraño” y totalmente desagradable, mientras que Lisa dice que es “una ligera mezcla de notas a madera y florales, me gustó bastante”.

Eso resume bastante bien nuestra experiencia general con este shampoo: nos gustó bastante, pero tampoco es algo de lo que estemos hablando con entusiasmo en nuestros chats de grupo.

Este shampoo de Naturtint tiene una calificación de 91 en SkinSAFE, lo que significa que está libre en un 91 por ciento de los 11 alérgenos más comunes, según datos del Mayo Clinic. Contiene fragancia, bálsamo del Perú y coco, y no se recomienda para bebés, según SkinSAFE.

Algunos shampoos dejaron una impresión negativa.

Photos: Consumer Reports

Otros shampoos que probamos

El Captain Blankenship Shampoo with Aloe & Seaweed era muy líquido, resecaba mucho y olía a repelente de mosquitos.

El Rahua Classic Shampoo no le gustó a ninguna de las evaluadoras por su aroma, aunque cada una lo describió de forma distinta: yo lo llamé “menta echada a perder”, Jodhaira dijo que olía a “anís” (pero no en el buen sentido), y Lisa comentó: “No pude soportar el olor; sentía como si me estuviera lavando el cabello con una vela de palo santo”. En cuanto a su desempeño, no sobresalió.

El Under Luna Tulsi Bloom Shampoo fue de los menos favoritos por su aroma (Lisa dice que le hacía pensar en “lombrices moviéndose en el fondo de la botella”), muy resecante (“Me dejó el cuero cabelludo con comezón y más seco—y yo no tengo el cuero cabelludo seco”, dice Lisa), y su textura, que Jodhaira describió como “gelatinosa y se resbala mucho en la mano, así que terminé tirando mucho producto en el piso de la regadera”.

El Mukti Botanique Shampoo nos dejó el cabello sin cuerpo y el cuero cabelludo con comezón.

El Everist The Shampoo Concentrate tenía una textura parecida al cemento antes de secarse. Nos dejó el cabello reseco, era difícil de sacar y de usar, y, según Jodhaira, olía “a pegamento”.

El Odacité Soap Free Shampoo Bar incluso dejó el cabello y el cuero cabelludo de Lisa seco, que tienden a ser de normales a grasos; Jodhaira tuvo que usar un acondicionador profundo varios días después para reparar el daño.

El Annmarie Sweet Sunrise Shampoo olía a cannabis, no hacía espuma y dejó el cabello de Jodhaira y el mío seco y sin hidratación.

El Ursa Major Go Easy Shampoo resecaba y olía a jarabe para la tos (o a alcanfor, que a Jodhaira no le molestó).

El Acure Curiously Clarifying Shampoo dejó a Jodhaira “sin palabras”. Tenía un olor desagradable a lemongrass y le dejó el cabello seco, aunque sí hacía buena espuma.

Cómo realizamos las pruebas

Esta fue una prueba extensa que implicó mucho lavado de cabello.

Lisa, Jodhaira y yo usamos cada shampoo al menos una vez, siguiendo nuestra rutina de lavado regular. Dividimos el cabello en dos secciones y aplicamos un shampoo en un lado y otro en el otro; esto nos permitió compararlos fácilmente y avanzar a buen ritmo con la lista de productos. Después de cada lavado, usamos nuestro acondicionador de siempre y mantuvimos el mismo durante todo el periodo de prueba.

Evaluamos cada shampoo según varios criterios:

¿Deja el cabello limpio?

¿Resecó el cabello?

¿Qué tan bien hidrata?

¿Qué tan bien huele?

¿Cuánta espuma hace?

¿Qué te parece el diseño de la botella?

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