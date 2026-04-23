Poner una moneda encima de tu router: el truco viral que promete mejorar la calidad de tu WiFi en casa

En redes sociales se está propagando un truco que promete mejorar la señal WiFi de tu casa sin gastar ni un centavo. La técnica es tan simple que parece broma: basta con colocar una moneda encima del router para, supuestamente, disfrutar de una conexión más rápida y estable. Usuarios aseguran haberlo probado con éxito, pero los expertos tienen una opinión muy diferente.

Lo que dice la ciencia sobre el metal y las señales WiFi

La idea de usar materiales metálicos para alterar señales inalámbricas no sale de la nada. Hay experimentos académicos reales que respaldan parcialmente la teoría, pero con matices importantes que los videos virales suelen ignorar.

Investigadores del Dartmouth College lograron potenciar la señal WiFi en entornos controlados usando reflectores fabricados con una fina capa de metal y plástico colocados junto a las antenas del router. Las señales WiFi operan principalmente en las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz, y sí, los metales pueden reflejar, desviar o incluso bloquear ondas electromagnéticas.

El problema está en los detalles pues el tamaño importa muchísimo. Para que un reflector metálico funcione bien, sus dimensiones deben ser relevantes en relación con la longitud de onda de la señal. Una moneda de 25 centavos o de un euro es ridículamente pequeña comparada con las longitudes de onda que maneja el WiFi. O sea, el metal funciona en teoría, pero no de esa forma y no con ese tamaño.

Eso explica por qué el papel aluminio, en ciertas configuraciones específicas y bien calculadas, sí puede redirigir la señal hacia una dirección determinada cuando se usa como reflector detrás de las antenas del router. No es magia: es física de ondas. Pero requiere una estructura adecuada, no simplemente tirar una moneda encima del aparato.

La verdad detrás del truco viral: es puro efecto placebo

No existe ningún experimento que demuestre que colocar una moneda sobre el router produzca una mejora real o sostenida en la calidad de la conexión WiFi. Ni la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU. (FCC) ni fabricantes de renombre recomiendan este tipo de prácticas.

Entonces, ¿por qué tanta gente dice que sí funcionó? La respuesta está en cómo funciona el cerebro humano, no en la física. Cuando alguien aplica el truco, normalmente también mueve el router, lo reinicia o ajusta la antena, y esos cambios sí generan mejoras reales en la señal. La moneda no hizo nada; el movimiento del equipo fue lo que ayudó.

También influye la coincidencia: si la red estaba inestable por un problema temporal del proveedor y justo en ese momento pusiste la moneda, tu cerebro conecta los puntos aunque no haya relación causal. Es lo que se conoce como sesgo de confirmación, y en internet se propaga a la velocidad de un video viral.

Los expertos en redes son contundentes: el metal es en realidad uno de los principales enemigos del WiFi. Acumular monedas u otros objetos metálicos cerca de las antenas puede rebotar la señal de manera incontrolada y crear zonas muertas dentro de tu casa donde la conexión prácticamente desaparece.

Los riesgos reales de poner objetos encima de tu router

Más allá del debate sobre si funciona o no, hay algo que definitivamente sí puede pasar: poner cosas encima del router puede dañarlo.

Estos dispositivos generan calor durante su uso, especialmente cuando están bajo carga intensa como streaming en 4K, videollamadas o videojuegos en línea. Los fabricantes diseñan sus routers con rejillas y ranuras de ventilación específicamente para disipar ese calor. Si las tapas con una moneda, una pila, una figura decorativa o cualquier otro objeto, el router se calienta más de lo normal.

Las consecuencias del sobrecalentamiento pueden ser serias:

Microcortes y caídas frecuentes en la conexión

en la conexión Reducción de la vida útil del equipo

del equipo Averías irreparables en casos extremos

La recomendación general de los expertos es justo la contraria: mantener la parte superior del router completamente libre y asegurarse de que tenga buena ventilación a su alrededor.

Si realmente quieres mejorar tu señal WiFi, hay alternativas que sí funcionan y están respaldadas por la ciencia y los propios fabricantes:

Ubica el router en el centro de tu hogar , preferiblemente en un lugar elevado y despejado

, preferiblemente en un lugar elevado y despejado Aléjalo de paredes gruesas , microondas, teléfonos inalámbricos y otros aparatos electrónicos que generan interferencias

, microondas, teléfonos inalámbricos y otros aparatos electrónicos que generan interferencias Actualiza el firmware del equipo regularmente desde la aplicación del fabricante

del equipo regularmente desde la aplicación del fabricante Considera un repetidor WiFi o un sistema de malla si tu casa es grande o tiene varios pisos

La próxima vez que veas un video viral que promete solucionar tus problemas de WiFi con un objeto que tienes en el bolsillo, recuerda que si fuera tan fácil, los ingenieros de redes no existirían. Las señales inalámbricas responden a física real, no a trucos de magia caseros. Antes de poner monedas, llaves o cualquier otra cosa encima de tu router, invierte ese tiempo en revisar la ubicación del equipo, actualizar su software o hablar con tu proveedor de internet.

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