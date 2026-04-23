‘Radio Venezuela’, de Chyno y Nacho, está lleno de amor

Nacho comienza la charla con una anécdota de infancia: sabía que estaba en problemas cuando su mamá se refería a él como Miguel Ignacio, en lugar de simplemente Nacho.

“Miguel Ignacio me llamaba mi mamá cuando me quería pegar”, dijo el cantante hace unos días, cuando ofreció una entrevista para hablar de “Radio Venezuela”, el disco que salió al mercado hace un par de semanas y que marca su regreso a los escenarios junto con Chyno, el compañero con el que se hizo mundialmente famoso y del que se separó en 2017 debido a diferencias personales y profesionales.

Para sus seguidores es y siempre ha sido Nacho, para muchos, el cerebro de la exitosa dupla que se convirtió en uno de los grupos venezolanos de música urbana con más influencia y con más condecoraciones fuera de su país.

Luego de la separación, ambos artistas iniciaron carreras como solistas, aunque ninguno de ellos fue tan exitoso como cuando estuvieron juntos. En 2020, el covid casi le quita la vida a Chyno, quien enfrentó una larga recuperación luego de que sufriera complicaciones graves de salud, como una encefalitis.

La comunicación entre ambos se restableció y en 2021 editaron “Chyno & Nacho is Back”, un álbum de doce temas; en 2024 se dejaron ver juntos en ceremonias de premios y realizaron la gira Eternos Tour, que los llevó por Estados Unidos y Puerto Rico.

Casi dos años después de esos eventos, la dupla está reunida de nuevo y hablando de una reunión casi definitiva. Atrás quedaron las discordias y los señalamientos. Ahora el tono de Nacho es conciliatorio, aunque reconoce que el rompimiento entre él y Chyno no fue en los mejores términos.

“Básicamente, como los hermanos, hubo un momento donde nos ganó el ego, el orgullo, donde nos ganó el protagonismo”, dijo. “Donde cualquier tontería hacía molestarnos con el otro y después reconciliarnos”.

Cosas de muchachos, dijo.

Nueva etapa

“Era muy difícil para mí, como Nacho solo, después de haber creado una identidad como dúo, encontrar un sonido que no se oyera como Chyno y Nacho y que me representara a mí solo”, explica Nacho sobre el nuevo disco. Fotos: Cortesía

Ahora, sin embargo, ya viven una etapa maravillosa, de satisfacción y agradecimiento por todo lo vivido, dijo el artista. Y tan es un hecho que ya quedó todo atrás, que fue el mismo Nacho el que invitó a Chyno a sumarse a “Radio Venezuela”, cuando se dio cuenta de que al grabar este álbum —que incluye 18 cortes— sonaba más a Chyno y Nacho que a un Nacho en solitario.

“Era muy difícil para mí, como Nacho solo, después de haber creado una identidad como dúo, encontrar un sonido que no se oyera como Chyno y Nacho y que me representara a mí solo”, reconoció Nacho.

“Radio Venezuela”, sin ser esa la intención inicial, se convirtió en un homenaje a su país cuando las voces que se fueron uniendo en el camino de la producción eran en su totalidad de la diáspora venezolana. Intérpretes como Danny Ocean, Rawayana, Elena Rose, Mau y Ricky, Akapellah, Neutro Shorty, El Pollo Brito y Luis Silva son algunos de los invitados a esta fiesta musical que incluye reguetón, urbano, merengue, pop, rap y otros ritmos caribeños.

“Sentíamos que nuestra cultura, digamos, no era tan popular alrededor del mundo”, dijo Nacho. “Eso cambió radicalmente […] Ahora hay un repunte de tantos jovencitos que están teniendo éxito en diferentes lugares del mundo”.

Comenzaron las llamadas a Elena Rose, a Danny Ocean, a Rawayana, hasta que a Nacho y a Chyno se les ocurrió que tenían que aprovechar esa ola para maximizar su cultura, su idiosincracia, su jerga, su lenguaje.

“Y que la gente conecte con eso que somos”, dijo. “Y así nació ‘Radio Venezuela'”.

Con todo y su jolgorio, el disco abarca temas sociales que Nacho —quien estuvo a cargo de la producción— exploró justo antes de la detención del líder venezolano, Nicolás Maduro, por parte del gobierno de Estados Unidos.

“Los venezolanos hemos vivido durante muchos años sobre una politización”, dijo. “Entonces es algo natural de nosotros que en cualquier momento que nos encontremos siempre sale algo de nuestra postura sobre la realidad que vive Venezuela”.

Este disco, entonces, tiene que ver con las personas que han hecho vida fuera de Venezuela, pero que mantienen la nostalgia y el arraigo, dijo el intérprete.

El dúo planea comenzar una gira este año, pero los detalles todavía están por definirse porque Nacho tiene pactado un tour por Europa con su proyecto como solista para lo que resta de 2026. Aunque adelantó que lo que hagan será “una locura” en cuestión de montaje.

Por lo pronto, Nacho comenzará una dieta para el ajetreado 2026 que le espera.

“Tengo que bajarle a los carbohidratos”, dijo. “No tomar tanta soda si quiero tener la energía que requieren estos años por venir”.