San Antonio, Texas: pronóstico del tiempo para este jueves 23 de abril

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el clima este jueves 23 de abril. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en San Antonio se prevén más nubes que claros. Se espera una temperatura máxima de 84 grados Fahrenheit (29ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 72 grados Fahrenheit (22ºC) al caer la noche. También se espera un viento del sudeste, que podría llegar a los 10.56 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 14%.

La presión atmosférica media será de 1009.4 hPa, una medición que irá en descenso. Tendremos el amanecer a las 07:00 h y el atardecer será a las 20:05 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 25%. La temporada de lluvias en San Antonio inicia de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más precipitaciones.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se prevén nubes y claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 72 y los 86 grados Fahrenheit (22 y 30ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Conoce una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una ciudad popular por su clima cálido, con temperaturas por encima de los 90º F en las épocas más veraniegas. La Ciudad del Álamo cuenta con un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, dependiendo del periodo estas varían bastante.

Durante el verano, la temperatura puede superar los 100° F, por lo que es importante mantenerse hidratado y evitar pasar largos períodos de tiempo al aire libre durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves, con una media de unos 50° F.

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