X dice adiós a las Comunidades y apuesta por los chats grupales

X confirmó que pondrá fin a las Comunidades (Communities), una función lanzada en 2021 para agrupar a usuarios con intereses comunes, porque terminó convirtiéndose en una herramienta poco usada y muy problemática de moderar. La idea original era buena, pero en la práctica la función no despegó y acumuló demasiado spam, estafas y contenido no deseado.

We're going to be investing heavily in XChat.



Communities had a great vision, but they were used by less than 0.4% of users—yet contributed to 80% of spam reports, financial scams, and malware on X. It occupied half the team's time some weeks, while the rest of the app suffered.… — Nikita Bier (@nikitabier) April 23, 2026

X cierra Communities por bajo uso

La decisión llega con una explicación bastante directa: menos del 0,4% de los usuarios utilizaba Communities, según lo dicho por el jefe de producto de X, Nikita Bier. Al mismo tiempo, esa sección concentraba el 80% de los reportes por spam, fraudes financieros y malware en la plataforma. En otras palabras, era una función que consumía recursos, generaba trabajo interno y aportaba muy poco en términos de adopción real.

Eso ayuda a entender por qué X prefiere cerrar el servicio antes que seguir intentando rescatarlo. La empresa considera que Communities dejó de cumplir su propósito original y pasó a ser más una carga operativa que una ventaja para la red social.

¿Qué pasará con las Comunidades de X?

X desactivará Communities el 6 de mayo de 2026 y, hasta esa fecha, los administradores podrán migrar a sus miembros a otra opción dentro de la plataforma. La alternativa que está empujando la compañía es XChat, su sistema de chats grupales, que permitirá enlaces públicos para unirse y chats de hasta 350 miembros por ahora.

La jugada apunta a mover la conversación hacia un formato más simple, más rápido y más alineado con cómo se consume contenido hoy dentro de X. Bier incluso dejó claro que la empresa no está abandonando la idea de comunidades, sino cambiando el formato con una propuesta más moderna y menos pesada de administrar.

Más allá del cierre, esta movida encaja con una estrategia más amplia: X está apostando por chats grupales, timelines personalizados y nuevas funciones con más velocidad que antes. La plataforma quiere priorizar formatos que generen más interacción directa y menos fricción para el usuario, algo que hoy parece más útil que mantener foros temáticos con poco movimiento.

También hay un mensaje de fondo bastante claro y es que X quiere limpiar la casa y enfocarse en productos que sí tengan tracción. Si una función se usa tan poco y, además, se convierte en un imán para spam y abusos, la salida más lógica para la empresa es apagarla y empujar a la audiencia hacia otro formato.

En términos de producto, la decisión tiene sentido. En términos de comunidad, deja una sensación agridulce: X intentó crear un espacio parecido a los subreddits o grupos temáticos, pero la propuesta nunca terminó de enganchar a la mayoría. Ahora la plataforma prefiere insistir con una versión más ligera y probablemente más fácil de monetizar y controlar.

X cierra Communities porque casi nadie las usaba y porque se volvieron un foco enorme de spam, fraudes y malware. La función desaparecerá el 6 de mayo y será reemplazada por chats grupales dentro de XChat, en una nueva apuesta de la red social por formatos más activos y menos complicados de gestionar.

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