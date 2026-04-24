Benjamin Netanyahu afirma haber superado a un tumor canceroso detectado en su organismo

Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, dio a conocer que, a hace algunos meses, recibió un diagnóstico médico indicando la presencia de un tumor canceroso detectado en su organismo, lo cual lo obligó a someterse de inmediato a tratamiento.

Mediante una publicación en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, el judío de 76 años señaló que los médicos le detectaron un tumor maligno en etapa temprana.

“Hoy se publicó mi informe médico anual. Solicité que se retrasara su publicación dos meses para que no saliera a la luz en plena guerra, con el fin de evitar que el régimen terrorista iraní siguiera difundiendo propaganda falsa contra Israel.

Hace un año y medio, me sometí a una cirugía exitosa por una próstata benigna agrandada, y desde entonces he estado bajo control médico rutinario. En el último control, se descubrió una pequeña mancha de menos de un centímetro en la próstata. Tras el examen, resultó ser una etapa muy temprana de un tumor maligno, sin propagación ni metástasis”, escribió.

La popularidad de Benjamin Netanyahu entre los ciudadanos israelís va en retroceso. (Crédito: Ilia Yefimovich / AP)

Netanyahu reconoció se vio obligado a elegir entre dos opciones planteadas por los médicos a cargo de su salud.

La primera consistía en sólo permanecer bajo observación, pues resulta un problema común entre los hombres derivado de la avanzada edad y que ocasionalmente no representa un riesgo.

La segunda alternativa implicaba someterse a un tratamiento para eliminar el problema y después aguardar en espera de una reacción en el organismo.

“Ya me conocen. Cuando recibo información a tiempo sobre un peligro potencial, quiero abordarlo de inmediato. Esto aplica tanto a nivel nacional como personal”, subrayó.

El primer ministro israelí también describió la manera sobre cómo enfrentó su problema y hasta una sugerencia les plateó a los ciudadanos israelís.

“Asistí a algunas sesiones cortas, leí un libro y seguí trabajando. La mancha desapareció por completo. Gracias a Dios, también superé esto. Quiero agradecer a los médicos y a los maravillosos equipos médicos del Hospital Hadassah en Jerusalén. A ustedes, ciudadanos de Israel, solo les pido una cosa: cuiden su salud. Háganse chequeos y sigan las instrucciones de los médicos”, enfatizó.

Los datos de una encuesta realizada por la Universidad Hebrea revelan que la popularidad de Netanyahu entre los judíos ronda en 34%, lo cual representa un retroceso de 6% derivado del rechazo hacia la guerra.

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