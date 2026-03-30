Israel ya cumplió más de la mitad de sus objetivos de la guerra en Irán: Netanyahu

El primer ministro de Benjamin Netanyahu aseguró que Israel ha alcanzado “más de la mitad” de los objetivos planteados en la ofensiva militar contra Irán, iniciada el pasado 28 de febrero en coordinación con Estados Unidos. La operación, según cifras oficiales, ha dejado más de 2,000 muertos en territorio iraní.

En una entrevista con el canal Newsmax TV, Netanyahu destacó que la maquinaria bélica de Israel y Washington está desmantelando sistemáticamente la capacidad operativa del régimen de los ayatolás. “Estamos a punto de acabar con su industria armamentística, con toda su base industrial, arrasando con todo, con plantas enteras y con su programa nuclear en sí mismo”, afirmó el líder israelí con tono firme.

🇮🇱 NEW:

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says he will not set a timeline for ending the war with Iran, stating he doesn’t want to “put a schedule on” it in an interview with Newsmax.



He adds that more than half of Israel’s military objectives have already been achieved.… pic.twitter.com/Lhey166gKJ — Mossad Commentary (@MOSSADil) March 30, 2026

Avances militares sin plazos definidos

Netanyahu evitó precisar una fecha para el fin de la ofensiva, subrayando que el progreso debe medirse en función de objetivos cumplidos y no de tiempos establecidos. “Estamos más allá del ecuador en términos de metas, pero no necesariamente en calendario”, puntualizó.

El líder israelí destacó los golpes dirigidos contra la Guardia Revolucionaria iraní, así como la eliminación de figuras clave del régimen. Además, aseguró, sin aportar evidencia, que una amplia mayoría de la población iraní desea un cambio de gobierno. “El régimen eventualmente se derrumbará desde dentro”, pronosticó.

Según Netanyahu, la estrategia conjunta con Washington busca degradar la capacidad militar, misilística y nuclear de Irán, al tiempo que se fomenta una presión interna que debilite al régimen.

Netanyahu on Europe:



Many European countries have shown remarkable weakness in the face of a regime that calls America the “Great Satan,” Israel the “small Satan,” and views Europe as something in between — a civilization that must also be crushed. pic.twitter.com/cHRbInHFrg — Clash Report (@clashreport) March 30, 2026

Escalada regional y presión internacional

En medio del conflicto, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió que podría intensificar los ataques contra infraestructura crítica iraní si no se alcanza un acuerdo de paz en el corto plazo. Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio aseguró que los objetivos militares podrían cumplirse “en semanas, no meses”.

La tensión también ha impactado los mercados energéticos, con el precio del petróleo Brent superando los $115 dólares por barril, impulsado por el temor a interrupciones en el suministro, especialmente en el estratégico estrecho de Ormuz.

En paralelo, Israel ha ampliado sus operaciones en el sur del Líbano, ordenando evacuaciones en varias localidades, lo que incrementa la preocupación por una posible expansión del conflicto en la región.

Netanyahu defendió la ofensiva frente a las críticas internacionales, rechazando que se trate de una escalada. “No es una escalada, es prevención”, afirmó, al advertir sobre el riesgo que representaría permitir a Irán desarrollar armas nucleares. Mientras la ofensiva se extiende también al sur del Líbano, Netanyahu ha tenido que lidiar con frentes diplomáticos.

Tras una ola de condenas internacionales, el mandatario revocó recientemente la prohibición de entrada al Santo Sepulcro al patriarca latino Pierbattista Pizzaballa, permitiéndole acceso “pleno e inmediato” tras el polémico veto impuesto inicialmente por razones de seguridad.

En tanto, la comunidad internacional sigue dividida ante una guerra que continúa elevando la tensión geopolítica y cuyos efectos ya se sienten más allá de Oriente Medio.

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