Cámaras que no servían y pocos guardias: así era la seguridad en Teotihuacán antes del ataque

El ataque armado ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán dejó al descubierto graves fallas en los protocolos de seguridad del sitio, uno de los más visitados del país.

Testimonios de trabajadores, comerciantes y habitantes revelan que, previo a la agresión, las medidas de vigilancia eran deficientes o prácticamente inexistentes.

De acuerdo con entrevistas realizadas por el sitio La Silla Rota, en el complejo sí había cámaras de videovigilancia, pero estas no funcionaban adecuadamente o no eran monitoreadas de forma constante. Además, los accesos carecían de controles estrictos: no se revisaban mochilas ni pertenencias de los visitantes, lo que permitió el ingreso de objetos sin supervisión.

Los entrevistados señalaron que las inspecciones eran superficiales y, en muchos casos, inexistentes, pese a la alta afluencia turística. Esta situación generó un entorno vulnerable que, tras el ataque, ha sido ampliamente cuestionado por la opinión pública.

El atentado, perpetrado por un hombre que disparó desde la Pirámide de la Luna, dejó una turista muerta y al menos 13 personas heridas, lo que provocó una revisión urgente de los protocolos de seguridad en zonas arqueológicas del país.

Tras los hechos, autoridades federales anunciaron el reforzamiento de medidas, incluyendo la instalación de arcos detectores de metales, mayor presencia de la Guardia Nacional y revisiones más estrictas en los accesos, acciones que antes no formaban parte de la operación cotidiana del sitio.

El caso ha abierto un debate sobre la seguridad en espacios turísticos y culturales, evidenciando que, pese a su relevancia internacional, Teotihuacán operaba con controles mínimos que no correspondían al nivel de riesgo actual.

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