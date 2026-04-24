Editorial: por Mark E. Pulido a la Asamblea de California

Para las elecciones primarias del 2 de junio para el puesto de asambleísta estatal en representación del Distrito 67 se postulan los demócratas Mark E. Pulido, Ada Briceño, Paul Gonzáles y Ali Taj y los republicanos Adrian Ayub y Paulo Morales.

La titular Sharon Quirk-Silva deja el puesto por la limitación de términos electorales. Fue la primera demócrata en su posición desde 1973.

Los primeros dos más votados pasarán a la ronda final del 3 de noviembre.

Por su foja de servicio de casi tres décadas de experiencia como funcionario electo y activista local, La Opinión considera que Mark E. Pulido es merecedor de su apoyo en estas elecciones y recomienda a sus lectores votar por él.

El Distrito 67 incluye las ciudades de Buena Park, Cypress, La Palma en el condado de Orange, además de partes de Anaheim y Fullerton, y en el condado de Los Ángeles, Artesia, Cerritos y Hawaiian Gardens.

Mark Pulido es un experimentado servidor público. Donde en otros casos vemos jóvenes candidatos que se postulan directamente a la Legislatura californiana sin pasar por el trabajo de zapa en las comunidades, en el de Pulido vemos lo contrario. Se tomó su tiempo.

A partir de 2001, sirvió tres mandatos en la Junta del Distrito Escolar Unificado ABC, y su presidencia en 2007 y 2008.

Fue elegido por primera vez para el Concejo Municipal de Cerritos en 2011 con el total de votos más alto en la historia de la ciudad, de la que ha sido residente toda su vida. Fue reelecto en 2015. Ejerció como alcalde *pro tempore* en 2013 y 2017, y como titular en 2014 y 2018. Finalmente, fue reelecto en las elecciones municipales de marzo pasado como uno de los cinco concejales de la ciudad de Cerritos.

Cerritos es una ciudad residencial y comercial ubicada en el sureste del condado de LA, conocida por su alta calidad de vida, excelentes escuelas y diversidad cultural.

De su población, 55% son blancos, 10% afroamericanos, 14% latinos y el resto asiático americanos.

Como alcalde, Pulido presenció resultados en la apertura de empresas nacionales (In-N-Out, Nordstrom Rack, The Cheesecake Factory), construcción de proyectos de infraestructura, renovación de parques, del sistema de abastecimiento de agua y de la biblioteca pública, y la reducción de robos residenciales y de respuestas a emergencias públicas.

Asimismo se desempeñó como consultor de la Asamblea para el Presidente de la Cámara de California, Director de Distrito del Senado Estatal y, más recientemente, Jefe de Gabinete de Distrito del ex Congresista Alan Lowenthal (retirado), así como miembro de la Comisión de Voluntarios de 2013 a 2017, la Junta Directiva del California Science Center y Exposition Park de 2017 a 2019, y la Comisión del Los Angeles Memorial Coliseum de 2017 a 2019. Un cúmulo de activismo respetable.

Pulido tiene una licenciatura en Historia y Estudios Asiático-Americanos en la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA); una maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Chicago.

Ahora, a los 53 años, se lanza al escenario estatal.

El 2 de mayo de 2025, cuando Pulido anunció su candidatura para representar al distrito 67 de California en la Asamblea Legislativa en Sacramento, dijo: «Me postulo para representar a las comunidades en las que he vivido y a las que he servido toda mi vida».

En su sitio de internet expresa: “Durante demasiado tiempo, nuestra Legislatura ha servido a los ricos y a quienes tienen conexiones, a expensas de nuestras familias”, comprometiéndose a defender “nuestros intereses y nuestras necesidades: mejores escuelas, comunidades más seguras, viviendas más asequibles y políticas que reduzcan la carga económica sobre las familias trabajadoras”.

Dice de él otro filipino americano, el fiscal general de California Rob Bonta: “Mark es un servidor público ejemplar que pone a sus electores en primer lugar”, y “necesitamos legisladores experimentados y orientados a los resultados como él en la Asamblea”.

Lo apoyan entre otros la supervisora del condado de LA Lindsey P. Horvath, la congresista Laura Friedman y los concejales de la ciudad de L.A. Eunisse Hernández y José Ugarte.

En el ámbito sindical, el Consejo de Oficios de la Construcción de LA/OC, la Local 47 del IBEW, las Locales 300, 652 y 1309 de LiUNA, y la Local 250 de la UA (Instaladores de Vapor y Tuberías).

Por todo ello, el 2 de junio vota por Mark E. Pulido para la Asamblea de California.