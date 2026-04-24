El tiempo de hoy en Dallas para este viernes 24 de abril

Este viernes 24 de abril se espera que la temperatura en Dallas, Texas, aumente hasta un máximo de 90 grados Fahrenheit (32ºC). La probabilidad de lluvia será del 55% y tendremos nubes y claros. Además, el pronóstico estima ráfagas de viento que podrán llegar a 10.56 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 66 grados Fahrenheit (19ºC), con una probabilidad de precipitación del 5%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 6.84 millas por hora.

La sensación térmica, es decir, “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 93ºF (34ºC) de máxima y 93ºF (34ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:48 h y el crepúsculo será a las 20:04 h. Durante el día habrá 13 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que tendremos más nubes que claros con escasa probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 72 y los 90 grados Fahrenheit (22 y 32ºC). Conforme a los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la ciudad será del 25% por la mañana, 55% por la tarde y 25% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te recomendamos comprobar cada día nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

Los tiempos de calor en la ciudad duran 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es sin duda el mes más caluroso para la ciudad, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

Por otro lado, la temporada fresca dura 3 meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Finalmente, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

El mes con más días húmedos en Dallas es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

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