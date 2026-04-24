Exmilitar mexicano que formó parte de Los Zetas se declaró culpable de narcotráfico en EE.UU.

Daniel Pérez Rojas, alias “El Cachetes”, identificado como exintegrante de alto rango de Los Zetas y cercano a liderazgos como el de Miguel Ángel Treviño Morales, se declaró culpable de cargos federales de narcotráfico ante una corte en Estados Unidos.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, Pérez Rojas aceptó su responsabilidad en el delito de conspiración para distribuir grandes cantidades de droga, específicamente cinco kilogramos o más de cocaína y mil kilogramos o más de marihuana con destino al territorio estadounidense.

El exmilitar mexicano, detenido en Guatemala, enfrenta una posible condena que va desde los 10 años de prisión hasta cadena perpetua, cuya sentencia será determinada en una audiencia programada para finales de 2026.

High-Ranking Member of Los Zetas Cartel Pleads Guilty to Federal Drug Trafficking Conspiracy



“Daniel Perez Rojas was a high-ranking member of Los Zetas Cartel, one of the most violent drug trafficking organizations in Mexico that trafficked massive amounts of cocaine and… pic.twitter.com/eefkK16uzW — Criminal Division (@DOJCrimDiv) April 22, 2026

Trayectoria criminal

Pérez Rojas desertó del Ejército mexicano en 2001 y posteriormente se unió a Los Zetas, organización criminal que originalmente operó como brazo armado del Cártel del Golfo. Con el paso de los años, escaló posiciones dentro del grupo hasta convertirse en uno de sus principales mandos, según informó el sitio Los Noticieristas.

Incluso, autoridades estadounidenses lo ubican como posible sucesor de Heriberto Lazcano, uno de los líderes históricos del cártel. Además, se le atribuye participación en la expansión de la organización hacia Centroamérica, particularmente en Guatemala, así como en actos de extrema violencia contra grupos rivales.

“El Cachetes” fue extraditado a Estados Unidos en agosto de 2025, como parte de un grupo de criminales enviados desde México para enfrentar cargos por narcotráfico.

Según autoridades de la DEA, su papel dentro de Los Zetas contribuyó a mantener redes de tráfico de drogas, así como a generar violencia, corrupción e intimidación en distintos países.

Cae "El Cachetes", fundador de "Los Zetas"



Daniel Pérez Rojas, alias ‘El Cachetes’, exmilitar y fundador de ‘Los Zetas’, acepta cargos en su contra en Estados Unidos tras su extradición. pic.twitter.com/M9LIycubVU — EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y GUARDIA NACIONAL México (@EJTO_FAM_GN) April 23, 2026

Los Zetas han sido considerados uno de los cárteles más violentos de México, caracterizados por su origen militar y su expansión territorial en diversas regiones del país y Centroamérica.

La declaración de culpabilidad de Pérez Rojas se suma a una serie de procesos recientes en cortes estadounidenses contra líderes del narcotráfico mexicano, en los que varios han optado por aceptar cargos para reducir posibles sentencias.

Sigue leyendo:

– Exlíder del Cártel del Golfo habría tenido medidas especiales en prisión de EE.UU. tras colaborar con las autoridades.

– EE.UU. acusa a exlíder de Los Zetas de dos de las peores masacres ocurridas en México.