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Horóscopo de hoy para Libra del 24 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 24 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Podrías alcanzar un logro destacado en lo profesional o recibir un reconocimiento que merece celebrarse. Algunas conexiones discretas y estratégicas serán clave para sostenerte ahí. Aun así, conviene manejar tus ambiciones con sensibilidad, cuidando la forma en que te proyectas.

Horóscopo de amor para Libra

Si estas experimentando altas y bajas en tus emociones y sientes que eres constantemente mal entendido o criticado equivocadamente, se particularmente cuidadoso de no sobre reaccionar o portarte de una manera inapropiada, lastimando a tu pareja, o haciendo algo que más adelante puedes lamentar.

Horóscopo de dinero para Libra

Aun si estas recibiendo ofertas tentadoras para inversión, espera un tiempo. Puede ser que no conozcas todos los hechos, puede haber una trampa o una desagradable sorpresa esperando, o una coincidencia inconveniente puede arruinar tus inversiones. La paciencia es una virtud y es particularmente cierto para las transacciones económicas.

Horóscopo de sexo paraLibra

Tienes una sensación de profunda paz interna, calma y fuerza. Tu pareja reconoce que gran amante eres. Tienes la habilidad para producirle más de un orgasmo. Cuando tu pareja se une, no hay limites al placer que experimentan. Realmente deberías pasar más horas en la cama pasando el tiempo de tu vida.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Libra
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