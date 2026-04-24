Horóscopo de hoy para Libra del 24 abril de 2026

Podrías alcanzar un logro destacado en lo profesional o recibir un reconocimiento que merece celebrarse. Algunas conexiones discretas y estratégicas serán clave para sostenerte ahí. Aun así, conviene manejar tus ambiciones con sensibilidad, cuidando la forma en que te proyectas.

Horóscopo de amor para Libra Si estas experimentando altas y bajas en tus emociones y sientes que eres constantemente mal entendido o criticado equivocadamente, se particularmente cuidadoso de no sobre reaccionar o portarte de una manera inapropiada, lastimando a tu pareja, o haciendo algo que más adelante puedes lamentar.

Horóscopo de dinero para Libra Aun si estas recibiendo ofertas tentadoras para inversión, espera un tiempo. Puede ser que no conozcas todos los hechos, puede haber una trampa o una desagradable sorpresa esperando, o una coincidencia inconveniente puede arruinar tus inversiones. La paciencia es una virtud y es particularmente cierto para las transacciones económicas.