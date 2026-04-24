Sarah McBride vaticina que la directora de Inteligencia Nacional será despedida por Donald Trump

Sarah McBride, representante por Delaware, vislumbra que el siguiente ajuste del presidente Donald Trump en su gabinete será despedir a Tulsi Gabbard como directora de Inteligencia Nacional.

La samoana de 45 años que sorpresivamente saltó del Partido Demócrata al bando de los republicanos y en quien confío Donald Trump, primero para ayudarlo a prepararse para debatir frente a Kamala Harris, en 2024, y después eligiéndola como responsable Inteligencia Nacional, enfrenta el riesgo de ser destituida, esto de acuerdo con Sarah McBride.

Durante una entrevista concedida a MeidasTouch, empresa de medios de comunicación y red de podcasts independiente, la mujer transgénero señaló que, con base a la tendencia proyectada por Trump en los últimos meses al remover a dos mujeres muy cercanas a su círculo de los cargos gubernamentales que desempeñaban, la próxima en correr dicha suerte será Gabbard.

“Conocemos a este presidente. Solo despide a mujeres, así que supongo que será Tulsi Gabbard”, expresó Sarah McBride.

Y es que motivos existen para demostrar que la funcionaria no sabe manejarse con un perfil discreto, lo cual tiene presuntamente provoca enfadado al jefe de la nación.

Como directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard sugirió despedir a decenas de empleados. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP)

Sin embargo, sus problemas inician a partir de que un grupo de republicanos cuestiona su lealtad por haber abandonado al partido donde se formó y después sumarse a sus adversarios políticos.

Además, desde que fue designada como responsable de Inteligencia Nacional se le reprochó su afinidad con Vladimir Putin, presidente de Rusia; y con Bashar al-Asaad, exmandatario de Siria.

Recientemente, los legisladores demócratas estallaron en su contra al captarla en una operación del FBI la cual estaba relacionada con material electoral de 2020, alegando uso político de su cargo.

Por si esto fuera poco, al ser cuestionada sobre la presunta peligrosidad de Irán para la seguridad del mundo, Tulsi Gabbard se negó a responder, incidente que tampoco resultó nada grato en la Casa Blanca, pues bajo esa premisa fue como arrancó la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Cabe señalar que, en marzo, el presidente Donald Trump dio a conocer el cese de Kristi Noem como responsable del Departamento de Seguridad Nacional, y un mes después Pam Bondi corrió la misma suerte al ser destituida como fiscal general.

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