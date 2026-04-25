Eva Longoria se sincera sobre su vida lejos de Hollywood

A casi dos años de haber tomado la decisión de empacar sus maletas y despedirse de Hollywood, la actriz Eva Longoria habló como nunca antes sobre los retos a los que se ha enfrentado desde que Europa se convirtió en su nuevo hogar.

En una entrevista con People, la protagonista de la serie “Desperate Housewives” se sinceró sobre las costumbres que ha abrazado con facilidad de la cultura española, así como sobre aquellos detalles que echa de menos de Estados Unidos.

Y es que si bien Eva Longoria visita territorio estadounidense frecuentemente para atender sus compromisos laborales, su esposo José Bastón y ella eligieron Marbella (ubicada al sur de España) como su hogar desde finales de 2023, tras adquirir la mansión de seis habitaciones en la que viven actualmente.

En tan solo dos años, la mexicoamericana de 51 años se ha adaptado por completo al ritmo pausado de la cultura local, el cual contrasta con el acelerado estilo de vida que llevaba en Los Ángeles, California. “En España disfrutan mucho la vida. Les encanta una comida larga. Nunca tienen prisa”, contó a la publicación.

En este sentido, lamentó que en su país natal no se le otorgue la misma importancia a la convivencia, especialmente en espacios de trabajo.

“Es sorprendente cómo no hacemos una pausa para almorzar en nuestra cultura laboral. Siempre haces el almuerzo de trabajo: ‘Voy a buscar un sándwich. Ya regreso’. Solo tienes una hora. Es tan estresante pensar: ‘Tengo que apresurarme para regresar'”, expresó la histrionisa.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa en este periodo de transición, así lo reconoció al ser cuestionada sobre las cosas que más extraña al vivir en Europa. Al respecto, comentó: “Extraño a mi familia, mi familia de Texas… y la buena comida mexicana. Eso es lo que extraño. Eso es lo que no hay en Europa: buena comida mexicana”.

Fue en 2024 cuando Eva Longoria y el productor mexicano José Bastón revelaron que, tras años de dividir su tiempo viajando entre México, Estados Unidos y España, habían llegado a la conclusión de que este último país sería su nuevo lugar de residencia.

En ese entonces, la pareja comentó que la idea ya representaba una posibilidad real desde años atrás, la pandemia por coronavirus habría sido el detonante que los llevó a dar el salto. “Eso lo empujó al límite. Ya sea la falta de vivienda o los impuesto. Simplemente siento que este capítulo de mi vida ha terminado”, afirmó la famosa a Daily Mail.

Actualmente, Eva Longoria reside de forma temporal en Los Ángeles, California para dirigir la cinta “The Fifth Wheel”, protagonizada por Kim Kardashian y cuya filmación inició en enero de 2026. Pese a la expectativa que ha generado esta comedia, Netflix aún no ha dado a conocer la fecha de estreno oficial.

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