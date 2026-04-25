Horóscopo de hoy para Leo del 25 abril de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 25 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Hoy, con la Luna en tu signo, se enciende tu esencia: creatividad, generosidad y ese brillo tan propio. Es momento de atender lo que realmente deseas. Podrías planear un viaje, iniciar un estudio o lanzarte a una experiencia que despierte tu entusiasmo.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending