Justin Bieber comparte tiernas fotos pescando con su hijo Jack Blues

El cantante Justin Bieber continúa regalando a sus seguidores momentos íntimos y familiares, ahora desde una faceta más tranquila y alejada de los escenarios. El viernes, el intérprete de 32 años compartió en su cuenta de Instagram dos fotografías en las que aparece disfrutando de una jornada de pesca en un lago junto a su hijo de un año, Jack Blues Bieber.

En las imágenes, Justin se muestra de pie sobre un pequeño muelle, sosteniendo una caña de pescar lista para lanzar al agua. El pequeño Jack, vestido con una sudadera azul claro y zapatos negros, permanece sentado cómodamente en los brazos de su padre, quien optó por un look más relajado con pantalones cortos cargo oscuros y un suéter.

Como es habitual en la pareja, el ganador del premio Grammy cuidó de no revelar el rostro del bebé, manteniendo así la privacidad que él y su esposa, Hailey Bieber, han protegido desde el nacimiento de su hijo.

A pesar de esa decisión, las fotografías no han perdido su ternura, demostrando la complicidad entre padre e hijo.

Un fin de semana especial en Coachella

Las imágenes de pesca llegan apenas una semana después de que Hailey Bieber compartiera una serie de instantáneas del tiempo que pasaron juntos en el festival de Coachella, donde Justin fue cabeza de cartel durante dos fines de semana consecutivos.

En aquellas fotos también aparecía una escena familiar: el cantante sosteniendo a Jack, protegiendo nuevamente su rostro de la cámara.

“Un fin de semana muy especial. Nadie sabrá jamás ni una pizca de lo que ha costado llegar hasta aquí. Estoy muy agradecida por esta hermosa vida. ¡Estoy muy orgullosa! ¡Vamos a repetirlo todo!“, escribió Hailey en el pie de foto de su publicación.

Durante su presentación en Coachella, Justin Bieber protagonizó un momento que conmovió a los asistentes y a sus seguidores: invitó a Billie Eilish a subir al escenario mientras interpretaba “One Less Lonely Girl”. La cantante, que luego compartió una reacción muy tierna a la experiencia, se mostró visiblemente emocionada por el gesto del canadiense.

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