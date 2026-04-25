Maite Perroni revela cómo las críticas por su físico afectaron su bienestar emocional

La actriz y cantante Maite Perroni habló como nunca antes sobre el capítulo de su vida en el que fue blanco de críticas por su físico a través de redes sociales. Conmovida, compartió cuál fue el impacto que dichos comentarios negativos tuvieron en su vida, así como el proceso que vivió hasta llegar a convertirse en una figura clave en contra del bullying digital.

En una charla a corazón abierto con su excompañero de RBD Christian Chávez, la famosa de 43 años se sinceró sobre los cambios físicos que atravesó en 2021 como resultado de su apretada agenda laboral y complicaciones durante su embarazo.

“Cuando vuelvo a España yo ya tenía 8 kilos más en un mes. El día que nació Lía yo pesaba 93 kilos con 700 gramos. Y entonces en ese momento yo decía: ‘Ok, ya está, es lo que es'”, comentó en el podcast de su amigo y colega.

Como cualquier ser humano, Maite se enfrentó a una batalla interna derivada de los malos comentarios dirigidos a su aspecto físico. “Empecé a ver cómo toda esta conversación iba dirigida hacia mi aspecto físico, hacia mi peso. Obviamente en ese momento me molestó, me sentí incómoda, me molestó, me provocó cosas”, aceptó.

De acuerdo con el testimonio de Maite Perroni, las críticas le cayeron como un balde de agua fría debido a que, desde sus inicios, los temas de conversación sobre su persona estaban relacionados con sus proyectos y no con entrar en “el molde” de los estándares de belleza.

“Nunca fui una persona que vendiera una imagen específica, ni estética, fui siempre normal. Y tampoco tengo por qué avergonzarme ni esconderme de nadie porque tampoco me la estoy pasando mal, porque estoy muy feliz con mi vida”, añadió.

No obstante, la intérprete de “” eligió dar la vuelta a la situación y alzar la voz en contra de la violencia digital. Es así como apoyada por su esposo, el porductor Andrés Tovar, Maite Perroni decidió enfrentar públicamente los ataques y marcar un límite claro ante lo que se tacha de libertad de expresión y termina siendo cyberbullying.

“Ahí viene esto de adentro cuando dices: ‘Basta’. Yo sí creo que el respeto es muy importante y porque también creo que nadie tiene por qué vivir esta violencia digital. Y no solamente con respecto a tu apariencia física, también con muchas otras áreas de tu vida“, detalló ante Christian Chávez.

Para finalizar, la estrella de RBD afirmó que no quitará el dedo del renglón sobre esta causa: “No se trata de mí, no se trata de si Mayte está gorda o no. Se trata de que visualicemos estas presiones sociales que existen y el cómo tantas personas nos vemos identificadas“, dijo contundente.

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