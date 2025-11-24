Marimar Vega defiende a Maite Perroni y condena los comentarios sobre su cuerpo
En los últimos días, Maite Delgado ha sido duramente cuestionada por su peso y la también cantante hizo un video para hablar sobre eso
La actriz Marimar Vega salió en defensa de su colega Maite Perroni, quien recientemente fue blanco de críticas en redes sociales debido a su apariencia física. El hecho generó un amplio debate público y reunió numerosas reacciones dentro de la industria del entretenimiento, destacando la postura de Vega durante un encuentro con la prensa.
La situación se desató luego de que Maite Perroni, exintegrante del grupo RBD, participara en el Congreso Distrito Creativo en El Salvador. Si bien su participación era el foco principal, rápidamente la atención de muchos usuarios en internet se desvió hacia su físico, lo que provocó una ola de comentarios despectivos.
Frente a esto, Marimar Vega no se mantuvo al margen. Durante un evento reciente, confrontó abiertamente a los reporteros que realizaban preguntas relacionadas con la imagen corporal de Perroni. Visiblemente molesta, Vega cuestionó: “¿No les da pena? ¿No les da pena hacer ese tipo de preguntas? Lo digo en serio, porque hoy, o sea, está más, más que, más que dicho, que no hay que hablar del cuerpo, ni de lo físico, ni de los demás”.
Con un contundente mensaje, exhortó a los medios a dejar de lado ese tipo de cuestionamientos, afirmando: “Paremos. O sea, ¿no? Pues no creo que sean preguntas obligadas. Se pueden preguntar unas cosas de las que tú quieras”. Al ser solicitada para un mensaje dirigido a quienes critican los cuerpos ajenos, la actriz de la serie “Dra. Lucía” fue directa: “Eso que acabo de decir”.
Maite respondió sobre las críticas de su peso
Por su parte, Maite Perroni respondió directamente a la polémica a través de sus redes sociales. Con una serena, pero firme postura, abordó el tema de frente: “Hola, soy Maite Perroni. Peso setenta y dos kilos. Y eso que no me he visto cuando pesaba noventa y cuatro. Nunca pensé que el tema de mi peso se volvería un tema tan relevante. Mucho menos cuando en el mundo y en nuestro país, están pasando cosas que sí son importantes”.
La artista no solo restó importancia a las críticas, señalando que no afectan su vida personal, sino que también aprovechó para enviar un poderoso mensaje.
“La verdad, me río, porque mientras algunas personas están muy ocupadas en analizar mi cuerpo como si se tratara de dar un informe financiero, yo estoy viviendo mi presente, estoy ocupada criando a mi hija, estoy viviendo mi vida real”.
Perroni concluyó haciendo un llamado a la sociedad para reconsiderar los estereotipos físicos: “Hemos tratado de cambiarnos a nosotros mismos por encajar en los estereotipos que nos ha dictado la sociedad y nos hemos olvidado de quiénes somos en realidad”.
