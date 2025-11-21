Maite Perroni confronta a sus haters tras duras críticas contra su cuerpo

La cantante mexicana Maite Perroni, quien formara parte de ‘RBD’, recurrió a sus redes sociales para defenderse de las críticas que ha recibido por los cambios que ha experimentado en su fisonomía.

La celebridad, de 42 años y quien es mamá de la pequeña Lía, no se quedó callada e hizo frente a los comentarios desafortunados que ha recibido por un video que la muestra luciendo diferente a como sus seguidores las recordaban.

Por medio de un video, compartido en sus redes sociales, la actriz de ‘Rebelde’ dio la cara y defendió su presente, a la vez de que difundió un mensaje lleno de empoderamiento.

En su material detalló que, en la actualidad, pesa 72 kilos, un número muy inferior a los 94 kilos que llegó a pesar en su momento, por lo que se mostró tranquila con quien es y como se ve.

“Nunca pensé que el tema de mi peso se volvería un tema tan relevante, mucho menos cuando en el mundo y en nuestro país, evidentemente, están pasando cosas que sí son importantes”, inició diciendo Maite en su video.

A continuación señaló que optó por no darle mucha importancia a los comentarios negativos que ha recibido, sino que prefirió aprender a reírse de ellos.

“La verdad me río porque mientras algunas personas están muy ocupadas en analizar mi cuerpo, como si se tratara de dar un informe financiero, yo estoy viviendo mi presente, estoy ocupada criando a mi hija, estoy viviendo mi vida real. Naturalmente no estoy pensando en esto”, señaló la histrión.

Decidió abrir la conversación sobre lo que está viviendo

En su mismo video le dijo a sus seguidores que tenía tres escenarios para enfrentar esta polémica y ella eligió confrontarlo y buscar crear conciencia entre quienes pudieran atravesar por algo similar a la violencia digital que ella está viviendo.

“Una es victimizarme, ponerme a llorar y sentirme súper mal por toda la violencia digital, la segunda es no decir nada y no hacer nada para no hacer ese tema más grande y tres abrir una conversación, una conversación que va más allá de mí. Aunque no lo digamos, todos hemos luchado con la báscula, hemos tratado de cambiarnos a nosotros mismos por encajar en los estereotipos que nos ha dictado la sociedad y nos hemos olvidado de quiénes somos en realidad”, dijo Maite, quien continuó:

“Vivimos en una sociedad en donde nunca se es suficiente, nunca seremos suficientemente guapas, inteligentes, talentosas, trabajadores, flacas, como si de eso dependiera nuestro valor, cuando nuestro verdadero poder realmente está en poder aceptar cada una de las etapas de la vida, está en poder abrazar nuestros procesos con amor”, concluyó la bella mexicana.

