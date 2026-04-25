San Antonio, Texas: el tiempo para hoy sábado 25 de abril

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el clima este sábado 25 de abril. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es vital saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio habrá más nubes que claros. Se espera una temperatura máxima de 90 grados Fahrenheit (32ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 72 grados Fahrenheit (22ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del sudeste, que rondará los 8.08 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 14%.

La presión atmosférica media será de 1003.9 hPa, una medición que irá constante. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 06:58 h y el crepúsculo será a las 20:07 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 25%. La temporada de lluvias en San Antonio abarca desde mayo a octubre, con la mayor precipitación que ocurre en septiembre.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que habrá más nubes que claros con poca probabilidad de lluvias. Las temperaturas se moverán entre los 73 y los 88 grados Fahrenheit (23 y 31ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Sigue de cerca una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una urbe popular por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La Ciudad del Río tiene un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, la temperatura puede variar significativamente según la estación.

Durante el verano, la temperatura puede ascender hasta los 100° F, por lo que es importante protegerse de la deshidratación y no salir a la calle durante las horas más calientes del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son suaves y llevaderas, con una media de unos 50° F.

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