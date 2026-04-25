Un podcast ayudó a la policía de Louisiana a resolver el crimen de una joven ocurrido hace décadas

La policía de Louisiana afirmó que un podcast les ayudó a resolver el asesinato, ocurrido décadas atrás, de una joven de 16 años, y anunció que cuatro hombres enfrentan cargos penales en relación con su violación y asesinato.

En 1982, la adolescente Roxanne Sharp fue asesinada en los bosques de la parroquia de St. Tammany, a unos 50 kilómetros al norte de Nueva Orleans. La policía tuvo dificultades para resolver el caso debido a la falta de pruebas y testigos dispuestos a declarar.

Sin embargo, los investigadores contactaron a una empresa de medios local, que accedió a producir un podcast titulado “¿Quién mató a Roxanne Sharp?”, lo que reavivó el interés público en el caso tras la emisión de su serie de seis episodios el año pasado.

El portavoz de la Policía Estatal de Louisiana, Marc Gremillion, reconoció que el podcast generó pistas cruciales del público e impulsó a nuevos testigos a contactar a los investigadores.

“Ayudó a nuestros investigadores a reconstruir dónde estuvo Roxanne días antes de su muerte, hasta llegar a donde estamos ahora”, declaró Gremillion a The Associated Press. “Fue de gran ayuda para difundir ese mensaje al público y, por lo tanto, para que los testigos se comunicaran con nosotros”.

Four Men Arrested and Charged for the 1982 Murder of Roxanne Sharp



Today we held a press conference with an update on the Roxanne Sharp cold case homicide investigation, highlighting partnerships, and the community’s help in bringing justice for Roxanne. pic.twitter.com/o9SmqCM50B — LA State Police (@LAStatePolice) April 24, 2026

En los últimos días, la policía acusó a cuatro hombres de violación agravada y asesinato en segundo grado: Perry Wayne Taylor, de 64 años; Darrell Dean Spell, de 64 años; Carlos Cooper, de 64 años; y Billy Williams Jr., de 62 años.

Cooper y Taylor ya estaban en prisión por cargos no relacionados, y Williams y Spell fueron arrestados a principios de esta semana.

Sharp conocía a los cuatro sospechosos arrestados y se sabía que frecuentaba el vecindario donde vivían, agregó Gremillion.

“Agradecemos el arduo trabajo y el cariño que se ha demostrado en el caso de Roxanne Sharp”, dijo la sobrina de Sharp, Michele Lappin, en un comunicado en nombre de su familia. “Esperamos que con la justicia llegue la sanación y el cierre para nuestra familia, sus seres queridos y la comunidad”.

El hijo de Billy Williams Jr., Billy Williams III, afirmó que su padre es inocente del crimen. “Él cree que lo están metiendo en la cárcel por algo que no hizo”, dijo el joven Williams. “Dice que jamás le haría daño a nadie”.

“Cuando empezamos el podcast, pensábamos que a nadie le importaba, pero pronto nos dimos cuenta de nuestra error”, dijo Charles Dowdy, vicepresidente de Northshore Media, la productora del podcast.

“Mucha gente se puso en contacto con nosotros y dijo que conocían a Roxanne, que la recordaban, que eran amigos suyos”, agregó.

Dowdy grabó el audio mientras los investigadores recreaban la escena del crimen usando cintas métricas para marcar los lugares exactos donde se encontró el cuerpo de Sharp y donde se descubrieron otras pruebas.

“Quedó claro que la habían secuestrado en la calle y arrastrado al bosque”, dijo Dowdy.

La policía creyó haber resuelto el caso después de que el asesino en serie Henry Lucas se atribuyera la responsabilidad del asesinato de Sharp. Sin embargo, Lucas, conocido por hacer confesiones falsas, se retractó posteriormente, y otras pruebas desmintieron su conexión con el crimen.

“Los casos sin resolver no se cierran solos”, declaró el jefe del Departamento de Policía de Covington, Michael Ferrell.

“Cierran porque la gente se presenta año tras año y se niega a renunciar. Eso es precisamente lo que hicieron nuestras agencias, y hoy, Roxanne y su familia finalmente han obtenido la justicia que tanto anhelaban”.

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