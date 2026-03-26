Sentencian a hombre de Louisiana por homicidio tras hallar el cuerpo sin cabeza de su novia en su propiedad

Un tribunal de Louisiana sentenció a Benjamin J. Beale, de 38 años, a 30 años de prisión por la muerte de su pareja, Julia Dardar, cuyos restos fueron hallados en un congelador dentro de un autobús en su propiedad.

La decisión fue emitida por el juez Benedict Willard, luego de que el acusado llegara a un acuerdo con la fiscalía y se declarara culpable de homicidio involuntario, evitando así un juicio por asesinato.

Hallazgo macabro en un autobús abandonado

El caso se remonta a diciembre de 2021, cuando Dardar fue reportada como desaparecida.

Un mes después, durante un allanamiento en la vivienda del acusado en Nueva Orleans, las autoridades hicieron un hallazgo estremecedor.

En la parte trasera de la propiedad, los investigadores encontraron un autobús antiguo cerrado con candado. En su interior, dentro de un congelador, hallaron el torso sin cabeza de una mujer adulta.

Según documentos judiciales, el cuerpo presentaba signos de haber sido mutilado tras la muerte.

Además, en la propiedad se encontró una sierra con restos biológicos, así como otras partes del cuerpo envueltas en plástico.

Las autoridades también localizaron una caja fuerte con pertenencias de la víctima, incluyendo llaves, cartera y tarjetas de crédito.

Descubren laboratorio de drogas

Durante el registro, los agentes hallaron además un presunto laboratorio de metanfetaminas dentro de la vivienda, con materiales como queroseno, acetona y recipientes con sustancias químicas.

Beale fue arrestado y trasladado a una cárcel local, donde se negó a cooperar con los investigadores.

Inicialmente enfrentaba cargos por asesinato y una posible condena de hasta 40 años, pero finalmente aceptó un acuerdo que redujo el cargo a homicidio involuntario.

Tras declararse culpable, fue condenado a 30 años de prisión en una instalación estatal.

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