Atentado con explosivos deja al menos 14 personas muertas al sur de Colombia

Al menos 14 personas murieron en un atentado con explosivos en el departamento de Cauca, al suroccidente de Colombia, y deja hasta el momento 38 heridos más.

Según registró la agencia de noticias Reuters, el atentado se dio como parte de una escalada violenta que vivió el departamento el sábado.

En la mañana se registró un ataque con un dron explosivo a un radar aéreo, y luego se reportó otro atentado con explosivos que dejó al menos 7 indígenas de la zona heridos.

El segundo atentado con explosivos se dio en la Vía Panamericana, en el sector que conecta la ciudad de Cali, con la capital del Cauca, Popayán.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, atribuyó el ataque a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lideradas por alias “Iván Mordisco”.

Las conversaciones de paz entre las FARC y el gobierno en 2016 culminaron en un acuerdo por el cual miles de combatientes se desmovilizaron, pero algunos se separaron y se negaron a deponer las armas.

“Quienes llevaron a cabo este ataque… son terroristas, fascistas y narcotraficantes”, dijo Petro en su cuenta en la red social X.

“Quiero que nuestros mejores soldados les hagan frente”, añadió.

En el ataque se usó lo que se conoce en el conflicto colombiano como “cilindros bomba”: una pipeta de gas cargada con explosivos impactó contra un bus.

“Quiero la máxima persecución mundial contra este grupo narcoterrorista,” dijo el líder en sus redes sociales, “quiero los mejores soldados para enfrentarlos, quiero que el pueblo caucano se libere de esta mafia”

También en X, el gobernador Octavio Guzmán, se refirió al atentado como “una tragedia que nos desgarra como departamento”.

“El Cauca no puede seguir enfrentando solo esta barbarie. Estamos ante una escalada terrorista que exige respuestas inmediatas. Exigimos al Gobierno Nacional acciones contundentes, sostenidas y eficaces frente a la grave crisis de orden público que vivimos”, remató el mandatario local.

El ataque es el más grave que se presenta hasta el momento en la temporada electoral que vive el país. Todos los candidatos condenaron el ataque.

Testigos presenciales declararon a la agencia de noticias AFP que la explosión fue tan potente que los lanzó varios metros hacia atrás.

El gobernador añadió que desde el viernes también se han registrado varios ataques de menor envergadura en Cauca, entre ellos uno dirigido contra una base militar en la ciudad de Cali que dejó dos personas heridas.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, declaró que un autobús cargado de explosivos no llegó a detonar a primera hora del día en la región del Cauca, y afirmó que el atentado fue perpetrado por miembros de un cártel de narcotráfico.

“Queremos presentar nuestra solidaridad con todas las víctimas y sus familias. Si bien es cierto que no hay palabras que reparen este dolor, sí hay un compromiso absoluto para que no vuelva a ocurrir”, dijo el ministro de Defensa en una rueda de prensa.

Sánchez dijo que de las personas fallecidas, 13 eran “víctimas inocentes”.

La otra persona pertenecía a las disidencias de las FARC. Según explicó el ministro, este hombre manejaba un vehículo cargado con explosivos, “que explotó en la vereda La Cabaña Padilla y allí perdió la vida”.

El ministro también señaló que en total hay 47 herido, de ellos, 38 corresponden al atentado en Cajibío. Entre los heridos hay cinco menores.

A un mes de las elecciones

Los últimos ataques se producen a un mes de las elecciones presidenciales de Colombia, que se celebrarán el 31 de mayo.

Petro, exguerrillero, ha impulsado una controvertida estrategia de paz con diversas facciones armadas, la cual ha dado lugar a ceses del fuego intermitentes y períodos de relativa calma. Su mandato finalizará a finales de este año.

Varias facciones disidentes de las FARC operan en toda Colombia, muchas de ellas con una amplia participación en el narcotráfico. Los esfuerzos del gobierno de izquierda de Petro por iniciar conversaciones de paz con ellas no han tenido éxito.

El candidato presidencial de izquierda, Iván Cepeda, que cuenta con el respaldo de Petro, ha pedido que se intensifiquen los esfuerzos de negociación con los rebeldes.

Los candidatos de la oposición de derecha, Paloma Valencia y Abelardo De la Espriella, han prometido una represión contra los insurgentes.

BBC:

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