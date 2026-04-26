Compañero de cuarto fue acusado de la muerte de dos estudiantes de la Universidad del Sur de Florida

Las autoridades del condado de Hillsborough, en Tampa, Florida, imputaron a un hombre identificado como Hisham Abugharbieh, de 26 años, por dos cargos de asesinato en primer grado con arma blanca, tras el hallazgo del cuerpo de un estudiante de doctorado de la Universidad del Sur de Florida en el puente Howard Frankland.

El fallecido fue identificado como Zamil Limon, de 27 años, cuyo cadáver fue encontrado el viernes, y era compañero de habitación de Abugharbieh, según informó la oficina del sheriff del condado.

Segunda víctima continúa desaparecida

La investigación también vincula al acusado con la desaparición de Nahida Bristy, igualmente de 27 años, cuya búsqueda sigue en curso.

Equipos marinos y de buceo continúan desplegados en las inmediaciones del puente, en un operativo intensivo para dar con su paradero.

Ambas víctimas, estudiantes de doctorad de la Universidad del Sur de Florida, fueron reportadas como desaparecidas el 16 de abril, tras ser vistas por última vez en distintos puntos del área de Tampa.

Las autoridades detallaron que el arresto de Abugharbieh se produjo luego de una llamada al 911 por un presunto incidente de violencia doméstica en la residencia donde convivía con Limon.

Tras un breve enfrentamiento con la policía, el sospechoso se entregó y fue detenido. Inicialmente enfrentó cargos relacionados con ocultamiento de cadáver, manipulación de evidencia, privación ilegítima de libertad y agresión.

Posteriormente, los cargos fueron elevados a asesinato en primer grado.

Antecedentes y proceso judicial

El acusado compareció ante un tribunal el sábado y permanece detenido sin derecho a fianza, a la espera de una audiencia programada para el 28 de abril.

Documentos judiciales revelan que Abugharbieh tenía antecedentes previos por violencia doméstica, agresión y robo, aunque estos casos habían sido cerrados.

Las autoridades aclararon que el sospechoso no es estudiante ni empleado activo de la universidad.

El presidente de la universidad, Moez Limayem, expresó su pesar por la muerte de Limon y manifestó su esperanza de que Bristy sea localizada con vida. Asimismo, aseguró que no existe una amenaza activa para la comunidad universitaria.



Las autoridades continúan recabando evidencias para esclarecer las circunstancias del caso, mientras se mantiene activa la búsqueda de la segunda víctima.

El suceso ha generado conmoción en la comunidad académica y reabre el debate sobre la seguridad en entornos residenciales vinculados a estudiantes.

La policía universitaria instó a cualquier persona con información relevante a comunicarse con las autoridades, como parte de los esfuerzos por avanzar en la investigación y localizar a la víctima desaparecida.

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