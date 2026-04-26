El tiempo de hoy en Dallas para este domingo 26 de abril

Este domingo 26 de abril se espera que la temperatura en Dallas, Texas, logre un máximo de 88 grados Fahrenheit (31ºC). La probabilidad de lluvia será del 25% y tendremos nubes escasas. Por otro lado, las predicciones estiman ráfagas de viento de hasta 13.67 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 73 grados Fahrenheit (23ºC), con una probabilidad de precipitación del 7%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 11.18 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 93ºF (34ºC) de máxima y 93ºF (34ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:45 h y se pondrá a las 20:05 h. Durante el día habrá 13 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que habrá nubes y claros con poca probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas tendrán una variación entre los 73 y los 93 grados Fahrenheit (23 y 34ºC). Conforme a los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la ciudad será del 25% por la mañana, 8% por la tarde y 25% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te aconsejamos visitar a diario nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

Los tiempos de calor en la ciudad duran 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más temido en cuanto a calor en Dallas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura 3 meses, de noviembre a febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Por último, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

El mes con más días húmedos en Dallas es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

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