“Hay muchísimo ruido ahí fuera”: Zoe Saldaña revela la dificultad de criar hijos varones

La actriz Zoe Saldaña, conocida por su papel en “Avatar” y “Emilia Pérez”, compartió una reflexión sobre las dificultades de criar a sus tres hijos varones en un entorno social marcado por la misoginia y el exceso de información negativa.

En una conversación con Page Six durante la gala Time 100 de 2026, Saldaña —madre de los gemelos Cy y Bowie, de 11 años, y de Zen, de 9, fruto de su matrimonio con el artista italiano Marco Perego— explicó que uno de los mayores retos es proteger a sus hijos de lo que ella denomina “el ruido” del mundo exterior.

“Hay muchísimo ruido ahí fuera, y ese ruido es muy generalizado y muy persuasivo” Zoe Saldaña

Saldaña confesó que resulta complicado equilibrar la protección de sus pequeños “de ese ruido” con la necesidad de “mantener sus pequeños corazones tiernos y sensibles”, al mismo tiempo que “se mantienen sus mentes resilientes”.

La intérprete subrayó que su desafío es aún mayor por la intersección de identidades de sus hijos: “Estoy criando a hombres de color, hijos de inmigrantes y hombres estadounidenses”. Su esposo, Marco Perego, nació en Italia, lo que añade una capa adicional de herencia cultural que Saldaña valora profundamente.

“Siento un gran orgullo por la herencia de mis hijos”, afirmó. “Pero al final del día, solo quiero que sean seres humanos en pleno uso de sus facultades mentales”, añadió.

Su visión sobre la masculinadidad

En la misma conversación, Saldaña describió su visión sobre la masculinidad:

“Creo que los hombres son como flores delicadas. Pueden ser muy resistentes, pero a la vez muy gentiles. Así que, literalmente, estoy preservando eso para ellos”. Zoe Saldaña

No es la primera vez que la actriz dedica palabras emotivas a su familia. Al aceptar el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto en 2025 por su papel en “Emilia Pérez”, Saldaña se dirigió a su esposo e hijos. “El mayor honor de mi vida es ser tu pareja”, le dijo a Perego. Y sobre sus hijos agregó: “Ustedes llenan nuestros cielos de estrellas cada noche”.

Precisamente, Saldaña fue homenajeada este año en la lista de las 100 personas más influyentes de 2026 de la revista Time.

El reconocido director James Cameron, quien la dirigió en “Avatar”, escribió un ensayo en su honor: “Para quienes la conocíamos, era la madre, esposa, amiga y persona más maravillosa, amable, leal, cariñosa y protectora que jamás hayamos conocido. Tanto en su trabajo como en su vida, Zoe se desenvolvía con gracia y belleza, inspirando a todos aquellos con quienes se relacionaba”.

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