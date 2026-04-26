Horóscopo de hoy de Nana Calistar 26 de abril de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Aguas con esa traición que se anda cocinando más cerca de lo que imaginas, puede venir del trabajo o de una amistad que ya te había dado señales, pero como eres bien noble a veces prefieres hacerte de la vista gorda. No te hagas, en el fondo ya sabes quién es, nomás que no quieres aceptar la realidad. Esta semana te va a caer el veinte y aunque te duela, también te va a servir para abrir bien los ojos y dejar de confiar a lo tonto. No pierdes nada, al contrario, te quitas gente que estorba y haces espacio para lo que sí vale la pena.
Habrá días en que te va a dar por querer mandar todo al carajo e irte lejos, desaparecer, cambiar de aires y no saber nada de nadie. No es mala idea darte un respiro, pero tampoco huyas de tus broncas porque esas te siguen hasta debajo de la cama. Mejor enfréntalas con esa fuerza que ya traes bien puesta, porque si algo has aprendido es a no rajarte aunque el panorama esté complicado. La vida no se equivoca contigo, todo lo que has vivido tiene un porqué, aunque en el momento no lo entiendas.
En el amor, ni te emociones de más porque ahorita no hay claridad, y si te clavas con la primera sonrisa bonita que se te cruce, vas a salir raspado. No es momento de andar creyendo en cuentos ni en promesas que suenan bonitas pero están huecas. Mejor enfócate en ti, en sanar lo que traes cargando y en no repetir los mismos errores de siempre. Ya no eres el mismo de antes, ahora piensas más y te proteges mejor, y eso, aunque te haga ver más frío, también te está salvando de muchas fregaderas.
En lo económico y personal, se te vienen oportunidades buenas, pero deja de querer todo rápido y en grande. Esa desesperación es la que te hace tropezar. Baja dos rayitas a tu intensidad y ve paso a paso, porque lo que es para ti llega, pero no a fuerzas. Si te enfocas en metas cortas, concretas y bien pensadas, vas a ver cómo todo empieza a fluir mejor. No necesitas demostrarle nada a nadie, lo que hagas es para ti y punto.
Se acerca una persona que puede moverte el tapete, alguien que llega sin tanto ruido pero con intención. No te cierres por miedo, pero tampoco te entregues como si no hubiera mañana. Aprende a disfrutar sin perder la cabeza. Ya no estás para perder por nada ni por nadie, así que piensa bien antes de arriesgar. Esta vez la vida sí te está dando la oportunidad de hacer las cosas distinto, no la vayas a echar a perder por andar con prisas o ilusiones mal acomodadas.
VIRGO
Si te está picando la espinita de buscar a esa persona del pasado, hazlo, pero hazlo bien. No para regresar como si nada hubiera pasado, sino para cerrar ese ciclo como se debe. Tienes muchas cosas atoradas que no dijiste en su momento, y aunque te hagas el fuerte, eso pesa más de lo que crees. A veces hablar sana más que mil silencios, pero también aprende a soltar después de decir lo que sientes, no te quedes enganchado otra vez en lo mismo.
Si tienes pareja, bájale dos rayitas a ese carácter porque luego ni tú te aguantas. No puedes estar sacando cosas del pasado cada que te enojas, porque eso solo desgasta y termina rompiendo lo que sí vale. No se trata de tener la razón todo el tiempo, sino de saber cuándo hablar y cuándo callar. Hay mucho amor, pero también mucho orgullo, y si no lo controlas, vas a armar un problemón que ni cómo arreglar después.
Los celos andan fuertes, pero más que por lo que hace tu pareja, es por inseguridades tuyas que no has trabajado. Ojo ahí, porque puedes echar a perder algo bueno por ideas que ni al caso. Eso sí, viene una situación que los va a poner a prueba y también los puede unir más, todo depende de cómo reaccionen los dos. Aquí no hay medias tintas: o crecen juntos o se mandan al carajo.
No dejes que nadie te manipule ni te haga sentir menos. Tú sabes lo que vales y lo que mereces, pero a veces te haces chiquito por no quedar mal o por querer complacer a otros. Ya estuvo suave de eso. Aprende a tomar tus decisiones sin pedir permiso ni aprobación, porque al final quien carga con las consecuencias eres tú, no los demás.
Se vienen planes nuevos que te van a emocionar bastante, incluso la posibilidad de un viaje que te va a caer como anillo al dedo para despejarte y reconectar contigo. Disfruta más la vida y deja de querer arreglar la de todos. No puedes estar cargando problemas ajenos cuando los tuyos también necesitan atención.
Si estás soltero, prepárate porque viene una etapa bien intensa y positiva. Vas a descubrir lo bien que se siente estar contigo mismo, sin dramas ni complicaciones. Te vas a dar cuenta que no necesitas a nadie para estar completo, y justo cuando entiendas eso, es cuando empiezan a llegar mejores opciones. Así que disfruta, aprende, y deja que lo que tenga que llegar, llegue solito.
LIBRA
Se te viene una situación con una amistad que va a terminar una relación y va a correr contigo a desahogarse como si fueras psicólogo de cabecera. Aquí el detalle no es escuchar, eso se te da muy bien, el problema es cómo vas a abrir la boca después. Mide tus palabras, porque puedes ayudar o terminar echándole más leña al fuego sin darte cuenta. No todo lo que piensas se dice, y menos cuando la otra persona está sensible. Aprende a ser apoyo, no juez, porque luego por querer “aconsejar” terminas metido en problemas que ni son tuyos.
En cuestiones de salud, cuidado con gripa, garganta y todo lo respiratorio, pero más allá de eso, hay un cambio interno que te está transformando. Ya no eres el mismo de antes, ahora estás más vivo, más atento y menos ingenuo. Ya no cualquiera te ve la cara, y eso aunque te haga ver más frío o más directo, es justo lo que necesitas para dejar de cargar con problemas ajenos. Te estás volviendo más selectivo, y eso es crecimiento, no mala actitud.
Deja de perder tiempo con gente que solo aparece cuando necesita algo. Tú no naciste para andar rogando cariño ni atención, ni para estar disponible como tienda de conveniencia 24/7. El que quiera estar, que esté de verdad, y el que no, que se vaya derechito sin escalas. Aprende a valorarte, porque cuando tú lo haces, los demás no tienen de otra más que respetar o abrirse.
Ojo con una persona de piel morena clara que se acerca con cara de buena onda, pero trae lengua larga. Podrías confiarle cosas personales y después verte enredado en chismes familiares o malentendidos. No cuentes todo, no todos tienen la misma lealtad que tú. Hay cosas que se guardan y punto.
En cuanto a cambios, no hagas movimientos nomás por impulso o por querer sentir que avanzas. Si no es para mejorar, mejor ni le muevas. También deja de prometer cosas que no sabes si vas a cumplir, porque eso te está quitando credibilidad. Aquí lo que vale son los hechos, no las palabras bonitas.
Se asoma un sueño con una expareja, y no es coincidencia, esa persona te ha estado pensando más de lo que imaginas. No significa que debas regresar, pero sí que hay energía pendiente que necesitas cerrar bien.
Y en lo económico, hay oportunidad de negocio, especialmente en ventas o algo relacionado con comida. Si lo haces bien, te puede dejar buen dinero. No lo tomes a la ligera, porque ahí hay una puerta que sí vale la pena abrir.
ESCORPIÓN
Se vienen cambios fuertes y no en una sola área, sino en varias, así que prepárate porque la vida te va a mover el tapete quieras o no. Aquí el punto es que no caigas en tentaciones, porque vas a tener varias enfrente y si no piensas bien las cosas, puedes cometer errores que después ni cómo arreglar, sobre todo si tienes pareja. No todo lo que brilla es oro, y menos cuando se trata de emociones o calenturas momentáneas.
También andas vulnerable en cuestiones de salud, sobre todo en lo respiratorio, así que no te confíes. Y ese viaje que traes en mente o que ya está en puerta, no va a salir exactamente como esperas. No es para que lo canceles, pero sí para que vayas con mentalidad abierta y sin expectativas tan altas, porque si no, te puedes decepcionar solito.
En lo emocional, se vienen días medio pesados. Vas a extrañar a alguien que ya no está en tu vida, y aunque ya habías avanzado, de repente te va a pegar el bajón. No te espantes, es parte del proceso, pero tampoco te quedes ahí atorado. Sentir está bien, pero vivir en el pasado no.
Amistades se van a ir, y aunque al inicio te saque de onda, la neta es que te hacen un favor. Muchas de esas personas solo estaban para el desmadre, la fiesta o cuando había algo que sacar. No aportaban nada real, así que su salida es limpieza necesaria. Menos ruido, más paz.
La vida te va a poner oportunidades enfrente, pero no te las va a regalar. Vas a tener que moverte, decidir y actuar con inteligencia. Porque también existe el riesgo de que por querer algo “mejor” termines soltando algo bueno por algo que no te conviene. No te dejes llevar por promesas ni por ilusiones, analiza bien cada paso.
En lo laboral, vienen opciones interesantes, pero aquí el chiste es saber qué quieres realmente. No te metas a algo solo por emoción o por presión, piensa en lo que te deja, en lo que te suma y en lo que te acerca a tus metas. Tienes todo para avanzar, pero necesitas cabeza fría y decisiones firmes. Esta etapa es clave, así que no la desperdicies por andar dudando o actuando al ahí se va.
PISCIS
Ese amor a distancia que traes no está perdido, pero tampoco se sostiene solo con ilusiones y mensajitos bonitos. Aquí se ocupa compromiso de los dos, porque si uno jala y el otro nomás se deja querer, eso se enfría más rápido que café olvidado. Poco a poco vas a notar si hay interés real o si solo están jugando a algo que no tiene futuro. No te aferres a lo que no avanza, porque tú no estás para andar mendigando atención ni cariño.
Ahora, prepárate porque viene alguien nuevo, y no va a llegar tocando la puerta con flores, va a entrar por redes sociales o por medio de una amistad. Esta persona trae buena vibra, química intensa y sí, también sus buenas dosis de pasión que te van a hacer perder la noción del tiempo. Pero ojo, no confundas calentura con amor. Disfruta el momento, vive lo que tengas que vivir, pero no te hagas historias donde todavía no hay nada firme.
Ya es momento de ponerle un alto a toda esa gente que habla de ti a tus espaldas o que tira indirectas con sonrisa falsa. Te has rodeado de personas que aparentan ser leales, pero en realidad nomás están viendo qué sacan o en qué momento te meten el pie. No te hagas el ciego, ya te han dado señales. Limpia tu círculo, aunque duela, porque entre menos gente falsa tengas, más paz vas a sentir.
Deja de aparentar lo que no eres por quedar bien. Tú tienes tu esencia y eso es lo que te hace diferente. No necesitas disfrazarte para encajar donde claramente no perteneces. Enfócate en lo que quieres y en lo que necesitas, pero también ponte a trabajar por ello. Los sueños no se cumplen solos, requieren disciplina, ganas y constancia, algo que a veces te cuesta mantener.
Se te va a caer la venda de los ojos con una amistad. Vas a descubrir cosas que no te van a gustar, pero que te van a abrir la mente. Esa persona no es tan leal como pensabas, y aunque te duela aceptarlo, es mejor saberlo ahora que seguir confiando a ciegas. No todos merecen tu tiempo ni tu energía.
Ya no te compliques la vida cargando problemas que no son tuyos ni tratando de salvar a quien no quiere ser salvado. Aprende a elegirte primero, a darte tu lugar y a rodearte de gente que sume, no que reste. Este es un momento clave para depurar tu vida y quedarte solo con lo que realmente te hace bien.
ACUARIO
Aguas con caídas, golpes o descuidos, porque andas medio distraído y eso te puede meter en un susto innecesario. No es para que vivas con miedo, pero sí para que pongas más atención a lo que haces, sobre todo en la calle o manejando. A veces por andar en la luna terminas pagando las consecuencias.
En el amor, se viene una situación de una noche que te va a mover más de lo que esperabas. Puede ser algo intenso, divertido y hasta necesario, pero no te confundas. No todo lo que se siente bonito significa que es para quedarse. Disfruta sin enredarte, porque luego eres bien dado a hacer novelas en tu cabeza y terminar clavado donde no debes.
Te vas a dar cuenta que no estabas equivocado sobre cierta persona. Eso que sospechabas resulta ser verdad, y aunque te dé coraje, también te va a dar tranquilidad porque confirma que tu intuición no falla. Ya no te quedes lamentando lo que pasó, lo hecho, hecho está. Aprende, suelta y sigue avanzando sin cargar culpas que ya no te corresponden.
Es muy probable que te den ganas de buscar a alguien de tu pasado, y sí, la tentación va a estar fuerte. Pero pregúntate bien para qué quieres hacerlo: ¿para cerrar ciclo o para volver a lo mismo? Porque si es lo segundo, mejor ni le muevas. La soledad te ha pesado, eso es cierto, pero también has aprendido a convivir contigo mismo y eso vale oro.
Últimamente te vale más lo que diga la gente, y eso está perfecto. Ya era hora de que dejaras de vivir pendiente de opiniones ajenas. No puedes controlar lo que dicen, pero sí cómo reaccionas. Y ahora estás en un punto donde prefieres tu paz antes que caer en chismes o discusiones sin sentido.
Se viene un cambio de planes de último momento que puede sacarte de tu zona de confort, pero también traerte algo bueno si sabes adaptarte. Además, te vas a enterar de que una amistad anda hablando mal de ti. No te quedes callado, pon límites o enfréntalo con inteligencia, porque dejarlo pasar solo le da más poder.
En la familia, puede haber una enfermedad o susto leve, pero no pasa a mayores. Todo se acomoda en pocos días. Mantente al pendiente y demuestra ese lado solidario que tienes, porque aunque a veces no lo muestres, sabes estar cuando se necesita.
CAPRICORNIO
Ya deja de guardarte todo como si fueras olla exprés, porque luego explotas donde no debes. Si algo sientes, dilo, pero dilo bien, sin tanta vuelta ni tanto miedo. A quien le incomode tu sinceridad, ni modo, no naciste para caerle bien a todo el mundo. Eso sí, tampoco se trata de ir por la vida aventando verdades como piedras, aprende a decir las cosas con inteligencia, porque no es lo mismo ser directo que ser hiriente.
Si algo no te está saliendo como esperabas, no te frustres ni te quedes tirado viendo al techo. Vuélvelo a intentar, pero ahora con más cabeza y menos impulso. La vida no es de una sola oportunidad, pero tampoco te la va a poner fácil si tú no le echas ganas. Y sí, muchas veces te conviene hacer las cosas por tu cuenta, porque cuando dependes de otros terminas esperando más de lo necesario o quedando a medias. Tú sabes cómo te gusta que salgan las cosas, así que ponte las pilas y hazlas a tu modo, pero bien hechas.
No finjas sentimientos que no tienes, porque luego te metes en enredos emocionales de los que ni sabes cómo salir. Si no te nace, no lo fuerces, y tampoco exijas lo que tú no estás dispuesto a dar. Eso de pedir amor, atención o compromiso cuando tú no estás al cien, solo te deja mal parado. Sé parejo, sé justo y sobre todo sé honesto contigo mismo.
Tus sueños y metas son tuyos, no de tu familia, ni de tus amigos, ni de nadie más. Así que deja de vivir en función de lo que otros esperan de ti. Si quieres avanzar, tienes que aprender a hacerte responsable de lo que deseas y de lo que estás dispuesto a hacer para lograrlo. Que te valga lo que digan, porque al final nadie va a vivir tu vida por ti.
Se te viene un ciclo muy bueno, pero no va a llegar tocando la puerta con mariachis, tienes que reconocerlo y aprovecharlo. Vas a recibir noticias de personas importantes que te van a mover emociones y también te van a hacer reflexionar sobre lo que has dejado pendiente. Es momento de cerrar ciclos, pero cerrarlos bien, sin dejar cabos sueltos ni puertas entreabiertas.
Trabaja mucho en tu autoestima, porque aunque aparentas ser fuerte, hay momentos en que dudas de lo que vales. Y ahí es donde la gente se aprovecha. No permitas que nadie te haga sentir menos, porque sabes perfectamente todo lo que has logrado y lo que te ha costado llegar hasta donde estás. Este es tu momento de crecer, pero desde la seguridad en ti, no desde la necesidad de aprobación.
SAGITARIO
Que no te muevan los chismes, porque si te enganchas con todo lo que dicen, no vas a avanzar ni un paso. Aprende a tomar las cosas de quien vienen. No todo merece tu atención ni tu energía. A veces la mejor respuesta es el silencio y seguir haciendo lo tuyo.
Este es un momento clave para empezar de cero, pero no desde la derrota, sino desde el aprendizaje. La vida te está dando la oportunidad de reinventarte, de mostrar quién eres en realidad y hasta dónde puedes llegar cuando te lo propones en serio. Ya deja de dudar tanto de ti, porque tienes todo para lograr lo que quieras, solo te falta creértela.
El fin de semana pinta muy bueno, así que suéltate, diviértete y deja de cargar preocupaciones que ni al caso. No todo en la vida es responsabilidad y estrés, también necesitas reírte, salir, convivir y recordar que estás aquí para disfrutar. Eso sí, sin perder el control, porque luego te emocionas de más y terminas pagando las consecuencias.
Se viene una persona nueva a tu vida, puede ser por medio de una amistad o por redes sociales, y te va a llamar la atención desde el inicio. Hay química, hay interés y puede haber algo bueno si lo sabes llevar. Pero no te aceleres, deja que las cosas fluyan, porque cuando quieres correr, terminas tropezando.
Vienen cambios importantes que te van a hacer madurar sí o sí. Vas a empezar a cortar de raíz con personas que te han fallado, incluso con alguien que apreciabas mucho. Va a doler, pero también te va a liberar. Ya no estás para tolerar traiciones ni medias tintas.
Date la oportunidad de enamorarte de ti mismo, porque cuando lo haces, dejas de aceptar migajas de otros. Ya no vuelvas a bajarte de tu lugar por nadie, porque nadie merece que te pierdas por intentar encajar en su vida.
Cuida tus cambios de humor, porque si tienes pareja, puedes terminar desquitándote con quien no tiene la culpa. No todo mundo tiene que pagar por lo que tú traes cargando. Respira, piensa y luego actúa.
Hay posibilidad de viaje o cambio de residencia que te va a mover todo el panorama. También llega una nueva amistad que te hará ver muchas cosas desde otra perspectiva. Mantente abierto, porque lo que viene puede cambiarte la jugada para bien.
ARIES
Se te van a venir recuerdos del pasado que te van a mover todo, como si de repente quisieras regresar a donde ya estuviste, pero ojo, no confundas nostalgia con destino. Lo que ya fue, ya fue, y por algo no se quedó. Hay caminos nuevos abriéndose para ti, tanto en lo laboral como en lo sentimental, pero si sigues mirando para atrás, te los vas a perder. No te estanques en lo que no funcionó, mejor enfócate en lo que sí puede crecer si le das oportunidad.
Te desespera la gente lenta, indecisa o que no sabe lo que quiere, pero eso no es problema tuyo. Ya deja de meterte en broncas ajenas, porque luego terminas cargando responsabilidades que ni te corresponden. Cada quien que resuelva su vida como pueda, tú enfócate en la tuya, que bastante tienes. No es frialdad, es aprender a poner límites y cuidar tu energía.
En la familia hay tensiones, malos entendidos y uno que otro drama que ya se salió de control. Pero esto no se arregla solo, se necesita que hables claro, que pongas las cosas sobre la mesa y que dejes de evitar lo incómodo. A veces hay que incomodar para sanar, así que no le saques. Si lo haces bien, todo se acomoda y hasta te quitas un peso de encima.
En lo laboral, viene una oportunidad de cambio que te va a poner a pensar de más. Te va a dar miedo, te vas a cuestionar si es lo correcto, pero aquí lo importante es que no tomes decisiones por impulso como acostumbras. Esta vez usa la cabeza, analiza bien y luego actúa. No repitas errores del pasado por andar acelerado o por querer resultados rápidos.
Ya basta de hacerte el que no pasa nada, de quedarte callado o de permitir que otros decidan por ti. No eres ninguna mosca muerta, tienes carácter, tienes voz y tienes derecho a decir “hasta aquí”. Si no te gusta algo, dilo. Si no quieres algo, recházalo. No te avientes al vacío solo por complacer a otros, porque luego el golpe te lo llevas tú.
Es momento de ir por lo que quieres sin pedir permiso ni aprobación. Si te quedas con ganas, luego viene el arrepentimiento y ese pesa más. La vida no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Este es tu momento de tomar control, de dejar de dudar y de demostrarte a ti mismo de lo que eres capaz cuando te decides en serio.
TAURO
No dejes que nadie te manipule ni te quiera manejar como si fueras títere, porque tú tienes bien claro que en tu vida mandas tú. Últimamente has cargado con cierto coraje por una traición que no esperabas, y aunque te haces el fuerte, eso sigue ahí. La vida es sabia, y aunque no lo creas, esa persona va a tener la oportunidad de enmendar lo que hizo. Ya será decisión tuya si perdonas o si mejor sigues tu camino sin mirar atrás.
Te va a llegar un chisme relacionado con alguien de tu pasado, y te va a poner de malas, pero siendo honestos, ya no debería afectarte. Eso ya terminó, ya cerró, y si no lo has cerrado tú, ya es momento. No puedes seguir arrastrando historias que no te llevan a nada. Dale vuelta a la página y deja de engancharte con lo que ya no tiene lugar en tu presente.
En la salud, pon atención a tus pies, rodillas y movimientos bruscos, porque andas propenso a caídas o golpes que te pueden dejar más días en cama de lo que quisieras. No te descuides, bájale dos rayitas al ritmo y cuida tu cuerpo, porque luego por andar de acelerado te pasa factura.
Personas del pasado o incluso cercanas van a querer darte explicaciones medio absurdas para justificar errores que ya cometieron. Tú sabes perfectamente cuándo te están viendo la cara, así que no te hagas. Vas a tener la habilidad de detectar mentiras al instante, y si decides evidenciarlo, prepárate porque se puede armar un buen conflicto. Aquí tú decides si entras al pleito o si mejor te retiras con dignidad.
Se ve una posible pérdida de amistad por malentendidos, pero también la llegada o acercamiento de un familiar que va a traer otra dinámica a tu entorno. No todo lo que se va es malo, a veces es necesario para que llegue algo mejor.
Ten cuidado con hablar de más cuando nadie te pidió tu opinión, porque puedes decir algo fuera de lugar y meterte en problemas innecesarios. No todo lo que piensas se tiene que decir, aprende a medir tus palabras.
Se vienen cambios inesperados que, aunque al inicio te saquen de onda, te van a llevar directo a cumplir metas que ya traías en mente desde hace tiempo. Confía en el proceso, porque aunque no lo entiendas al inicio, todo se está acomodando para que avances.
GÉMINIS
Ya deja de cargar con fantasmas que ni pagan renta en tu cabeza. Esos pensamientos pesimistas y errores del pasado ya cumplieron su ciclo, y si los sigues alimentando, el único que sale perdiendo eres tú. No te hagas chiquito por cosas que ya no puedes cambiar. Aprende a soltar de verdad, no nomás de palabra, porque mientras sigas dándole vueltas a lo mismo antes de dormir, no vas a descansar ni el cuerpo ni la mente. Y así, ¿cómo quieres avanzar? El pasado ya te enseñó lo que tenía que enseñarte, ahora te toca aplicarlo y dejar de hacerte daño solito.
A la hora de dormir te vuelves experto en hacer películas, escenarios y hasta discusiones que ni existen. Eso no te deja nada bueno. Mejor enfoca tu energía en el presente, en lo que sí puedes mover, en lo que sí depende de ti. El futuro no lo vas a resolver en una noche de insomnio, así que bájale a la intensidad mental y confía en que lo que es para ti, llega cuando debe llegar.
Cuida mucho lo que dices, porque traes la lengua bien suelta y sin filtro, y puedes terminar lastimando a personas que sí valen la pena. No todo lo que piensas merece salir de tu boca. Aprende a medirte, a pensar antes de hablar, porque luego andas arreglando lo que tú mismo desacomodaste. Ser directo está bien, pero ser hiriente ya es otra cosa.
No pierdas el piso por nadie. Recuerda quién eres, lo que has logrado y hacia dónde vas. No te hagas menos por encajar ni te adaptes a lo que no te suma. El respeto empieza por uno mismo, y si tú no te das tu lugar, nadie más lo va a hacer. Así de claro.
En el amor, vas a recordar a alguien del pasado, pero esta vez no desde la necesidad, sino desde el entendimiento. Te vas a dar cuenta de que, aunque dolió, fue lo mejor. Esa persona no era para ti, y si se hubiera quedado, quizá hoy estarías peor. Así que agradece, suelta y sigue caminando.
Ojo con papeles, contratos o cualquier cosa que implique firmar. No estás en un buen momento para comprometerte en ese tipo de asuntos, podrías salir perdiendo por no leer bien o por confiar de más. Mejor espera, analiza y no te dejes llevar por la prisa.
En lo laboral, viene una noticia que te va a caer como anillo al dedo. Puede ser una oportunidad, un reconocimiento o algo que te impulse a crecer. Aprovecha, porque no todo el tiempo se abren esas puertas.
CÁNCER
Ya es momento de poner en orden lo que sientes, porque luego te entregas de más y terminas esperando lo mismo de regreso, y cuando no pasa, eres el que más sufre. No se trata de dejar de amar, sino de aprender a hacerlo con cabeza, no solo con el corazón. No puedes darlo todo a quien apenas está viendo qué onda contigo. Aprende a medir tu entrega, porque no todos merecen lo mismo.
Deja de estar criticando lo que hacen los demás, porque mientras te enfocas en lo ajeno, lo tuyo se está quedando atrás. No te metas donde no te llaman, porque puedes terminar perdiendo algo importante por andar de metiche. Concéntrate en tu trabajo, en tus metas y en lo que realmente te corresponde. Cada quien que haga lo suyo.
Hay momentos en los que te desesperas porque no ves resultados, pero también hay que ser honestos: muchas veces quieres que las cosas pasen sin mover un dedo. Así no funciona. Si quieres algo, tienes que ir por ello, trabajarle, insistirle y hasta cambiar de estrategia si es necesario. No todo sale a la primera, pero eso no significa que no vaya a salir.
Se vienen nuevos proyectos que te van a ilusionar, y también la planeación de un viaje que te va a ayudar muchísimo a liberar todo ese estrés y ansiedad que traes acumulando. Ya te hacía falta desconectarte, respirar y recordar que la vida también se disfruta, no solo se sobrevive.
Hay amistades que te ven con otros ojos, pero tú andas en una etapa donde desconfías hasta de tu sombra. No está mal cuidarte, pero tampoco te cierres por completo, porque puedes dejar pasar algo bonito por miedo a que te lastimen. Aprende a observar, a darte tu tiempo, pero sin bloquearte emocionalmente.
Mucho cuidado con personas que solo te buscan cuando necesitan algo. Esas son las primeras que te dejan solo cuando tú ocupas apoyo. No te expongas a que te vuelvan a fallar, aprende a poner límites y a decir “no” sin culpa.
Ya no dejes nada para mañana. Ese es uno de tus mayores errores. Si tienes algo en mente, empieza hoy. No esperes a sentirte listo, porque eso nunca llega. En menos de un mes podrías ver resultados si de verdad te comprometes contigo mismo. La oportunidad está ahí, pero depende de ti aprovecharla o dejarla pasar como tantas otras veces.