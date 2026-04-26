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Horóscopo de hoy para Acuario del 26 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 26 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

Las relaciones, la pareja y las asociaciones ocuparán un lugar central. Cooperar con otros te aportará claridad y una sensación de plenitud. Sentirás un fuerte deseo de compañía, y si estás solo, buscarás activamente conectar con alguien.

Horóscopo de amor para Acuario

Tu vida romántica toma un buen ritmo, las propuestas que recibes llenan un deseo o te hacen un llamado. Al principio tal vez te sientas halagado, pero pronto se volverá demasiado. No tengas miedo de rechazar a alguien si ya fue demasiado, recuerda, solo aquellos que están realmente interesados en ti pueden aceptar un no.

Horóscopo de dinero para Acuario

Algunos problemas inesperados pueden surgir durante los tratos de negocios. Tu planes e ideas no están haciendo progreso y no puedes convencer a otros de sus beneficios. Esto puede ser genuinamente frustrante, pero no apresures las cosas, porque pueden revertirse y puedes terminar perdiendo. Mantén la cabeza fría o pueden pasar cosas peores.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Aun si tú y tu pareja son sexualmente activos lo que hacen es lo mismo que en la recámara donde la mayor parte de su acción sexual se lleva a cabo. Se más aventurero y emocionante logrando lo máximo de su tiempo juntos y verdaderamente aprende a apreciar la histamina y sensibilidad de cada uno.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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