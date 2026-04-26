Horóscopo de hoy para Capricornio del 26 abril de 2026

Traerás a la luz asuntos ocultos o secretos y, aunque descubrirás que estas verdades son intensas, también te fortalecen. Además, el deseo estará en ebullición. En el lecho te sentirás ardiente y dispuesto a expresarte sin temores ni vergüenzas.

Horóscopo de amor para Capricornio Mantén tus contactos sociales aun mínimo indispensable. Mantente en tu área local, donde las personas te conocen y saben cómo manejar tu actual humor. Si tratas de hacer nuevos amigos o si tratas de encontrar una nueva pareja, es muy poco probable que tengas éxito y al contrario puedes descorazonarte más.

Horóscopo de dinero para Capricornio Estas tratando los asuntos financieros con total relajación, otros estarían estresados y con dudas, pero tu manejas la situación con sencillez y calma.Tienes el coraje suficiente para actuar en el momento oportuno y lograr ganancias. No te extralimites, porque el orgullo viene antes de la caída y puedes arruinar todo lo que has logrado.