Horóscopo de hoy para Leo del 26 abril de 2026

Con la Luna en tu signo se potencia tu liderazgo natural y proyectas un brillo difícil de ignorar. Cuando confías en tus capacidades, logras convocar y marcar el rumbo. Hoy es un día para reconocerte en ese lugar y sostener tu presencia con firmeza.

Horóscopo de amor para Leo Eres capaz de discutir imparcialmente de manera precisa y realista, es posible que encuentres respuesta a problemas que al principio parecían imposibles, pero que eventualmente se resuelven para la satisfacción de todos. Manteniéndote al día con los avances nuevos, te mantienes calmado aun cuando haya diferencias con tus colegas que se vuelven muy acaloradas e intensas.

Horóscopo de dinero para Leo Aun si estas recibiendo ofertas tentadoras para inversión, espera un tiempo. Puede ser que no conozcas todos los hechos, puede haber una trampa o una desagradable sorpresa esperando, o una coincidencia inconveniente puede arruinar tus inversiones. La paciencia es una virtud y es particularmente cierto para las transacciones económicas.