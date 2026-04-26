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Horóscopo de hoy para Tauro del 26 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 26 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

Tus seres queridos reclamarán tu presencia y querrán compartir tiempo contigo de manera cercana. Serás el eje que mantenga unido al núcleo familiar y que sostenga el calor del hogar. Valorar a tus padres y ancestros te conectará con una fuerza interna muy especial.

Horóscopo de amor para Tauro

Eres sociable así como genial, calmado y recogido de manera innata Disfrutas tus relaciones personales y experimentas prolongados periodos de placer a la ligera. Es una oportunidad especial para estrechar lazos presentes o para llegar a conocer a los demás. Nunca ha sido tan fácil ser responsable y de mente abierta.

Horóscopo de dinero para Tauro

En lo que respecta a las finanzas, no te será difícil mantener un balance sano entre tus ingresos y egresos. Cuando compras, eres lo suficientemente inteligente para no dejarte llevar por lo barato Eres perspicaz y es dificil que se aprovechen de tí cuando estás buscando cosas de lujo.Si quieres gastar dinero, adelante pero hazlo con cuidado como acostumbras.

Horóscopo de sexo paraTauro

Tú no sientes el sexo por el impulso del momento. Se ha vuelto rutina y los rapiditos ya no te interesan. Prefieres tomarte tu tiempo. Pasar horas románticas con tu pareja rodeado por la música adecuada y aceites aromáticos. Mandar un mensaje y después usar tu propio cuerpo para extasiar a tu pareja. Mientras más tiempo tomes mayor excitación existe.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Tauro
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