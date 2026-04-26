Horóscopo de hoy para Virgo del 26 abril de 2026

Estarás concluyendo un ciclo lunar, dejando atrás una etapa de tu vida y saldando antiguas deudas con el pasado. Comprenderás que lo más importante está en tu interior. Se despertarán tus facultades perceptivas y aprenderás a registrar los mensajes que llegan a través de tus visiones.

Horóscopo de amor para Virgo Usa cualquier sobresalto emocional como una oportunidad para aprender más de ti mismo. Comparte con tu ser querido exactamente cómo te sientes y deja que te diga lo que piensa. Expresándote efectivamente de esta manera ayudas a abrirte a nuevas experiencias que te acercan mucho más a entender a esa persona que amas.

Horóscopo de dinero para Virgo Si disfrutas comprar algo nuevo,¡adelante, hazlo! Tienes los medios para hacerlo y ya es tiempo de que te consientas. Tus finanzas te permiten hacer una pequeña inversión y eres lo suficientemente consciente como para no sobrepasarte.