Muere legisladora de Dakota del Norte en accidente aéreo tras despegar en Minnesota

La representante estatal de Dakota del Norte Liz Conmy, de 67 años, murió el sábado tras el accidente de una avioneta ocurrido poco después del despegue en Brooklyn Park, en Minnesota.

El siniestro tuvo lugar cerca del mediodía, cuando la aeronave, un modelo Beechcraft BE33, despegó desde el aeropuerto de Crystal pero no logró ganar altura y terminó estrellándose en un parque cercano, de acuerdo con el al Star Tribune.

Víctimas y confirmaciones oficiales

Además de Conmy, el piloto —cuya identidad no ha sido revelada— también falleció en el lugar, según informaron las autoridades locales.

Aunque inicialmente no se había confirmado oficialmente la identidad de las víctimas, el gobernador de Dakota del Norte, Kelly Armstrong, ratificó posteriormente la muerte de la legisladora en un comunicado.

Vecinos del área describieron una fuerte explosión seguida de una bola de fuego visible desde varias viviendas cercanas. Algunos residentes relataron que, tras el impacto, intentaron acercarse para verificar si había sobrevivientes, pero las llamas se intensificaron rápidamente.

Imágenes del lugar muestran restos de la aeronave esparcidos en el área, incluyendo partes del tren de aterrizaje.

Trayectoria y legado político

Conmy, madre de cuatro hijos, se desempeñaba como miembro de la Cámara de Representantes de Dakota del Norte desde 2022, representando el distrito 11.

Diversos colegas destacaron su carácter cercano y su capacidad para generar consensos más allá de las diferencias partidistas. También fue reconocida por su impulso a iniciativas relacionadas con la educación pública, el medio ambiente y la transparencia gubernamental.

El gobernador Armstrong expresó sus condolencias a familiares y allegados, calificando el hecho como una pérdida trágica para el estado.

Otros legisladores y figuras políticas también manifestaron su pesar, resaltando la vocación de servicio y el impacto humano de la representante en el ámbito legislativo.

La National Transportation Safety Board inició una investigación para determinar las causas del accidente.

Se espera que especialistas examinen los restos de la aeronave y documenten la escena antes de trasladar el aparato a una instalación segura para su análisis detallado.

Por el momento, las autoridades han señalado que es prematuro establecer las causas del siniestro. La investigación se centrará en aspectos técnicos, condiciones meteorológicas y posibles fallas mecánicas.

El caso permanece en desarrollo mientras se recaban evidencias para esclarecer lo ocurrido.

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